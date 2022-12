Pablo Lyle podría ir a un nuevo juicio previo a conocer su sentencia

Este jueves fue llevada a cabo un audiencia sobre el caso del actor Pablo Lyle quien en estos momentos se encuentra en prisión tras ser declarado culpable el pasado mes de octubre de homicidio culposo.

A pesar de declararlo culpable, la familia del mexicano busca que la juez cambié de decisión por lo que se presentaron en la corte de Miami para mostrar argumentos para solicitar un nuevo juicio, esto debido a que los abogados del actor creen que el proceso anterior estuvo viciado, entre otras cosas.

Luego de que por varios minutos la defensa buscara convencer a la jueza Marisa Tinkler de ir a un nuevo juicio, decidió que tomará unos días para reflexionar y será el próximo 12 de diciembre cuando tome la decisión.

¿Cuáles son las razones para ir a un nuevo juicio?

Entre las razones que los abogados de Lyle consideran importantes para la realización de un nuevo proceso se encuentran las evidencias que no les permitieron mostrar anteriormente y con la que podrían demostrar que Juan Ricardo Hernández, el hombre que perdió la vida, era un sujeto violento por lo que Pablo actuó en legítima defensa al golpearlo.

Además, señalaron que antes del fatal altercado que sucedió en marzo del 2019, el cubano protagonizó otro incidente en un supermercado. Por último piden que los cargos contra el actor sean reconsiderados y se califique como homicidio excusable, pues no fue él quien provocó el accidente de tránsito en el que se vieron envueltos.

La Fiscalía no está de acuerdo

Por su parte, la fiscalía no estuvo de acuerdo y trató de desestimar cada uno de los alegatos. Insistieron en que Lyle no actuó por defender a su familia ya que Hernández era una persona de la tercera edad y alzó las manos, lo que no significaba ningún peligro y la fuerza del actor es un gran factor a considerar.

Sobre la conformación del jurado, afirmaron que ninguno de los miembros conocía el caso, por lo que creen que todos fueron aptos para el caso.

De concederse la petición de Lyle, el caso se extendería por mucho tiempo más pero de no ser así, podría recibir una sentencia de entre 9 a 15 años en una prisión estatal.

