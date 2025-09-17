A casi dos meses del fallecimiento de Ozzy Osbourne, este miércoles 17 de septiembre se estrenó el tráiler de "Ozzy: No Escape From Now", un documental que mostrará parte de la vida y obra del Príncipe de las Tinieblas.

Paramount Plus está por lanzar material audiovisual íntimo de la estrella de la historia de la música.

"Ozzy: No Escape From Now" es un largometraje que se centrará en los últimos años de vida de Ozzy Osbourne. En él, sus fanáticos podrán encontrar su lucha contra las enfermedades que aquejaron el ocaso de su vida, así como su sentido de mortalidad y el proyecto del "último adiós" a los escenarios.

El documental se estrenará el próximo 7 de octubre en la plataforma de Paramount Plus.

En el tráiler se pueden ver imágenes de Tony Iommi, Chad Smith, Sharon, Kelly, Jack y Aimee Osbourne, aunque también participan Zakk Wylde, Tom Morello, Billy Corgan, James Hetfield, Robert Trujillo, Billy Idol y muchos más.

Además del concierto de despedida “Back to the beginning”.

OB

