¡Camp Rock 3 ya es oficial! Este miércoles, la plataforma de streaming Disney+ confirmó el regreso de la franquicia a la pantalla pequeña, con los Jonas Brothers retomando los papeles que los llevaron al estrellato, aunque sin la aclamada estrella del pop, Demi Lovato.

A través de sus redes sociales, Disney reveló lo que muchos fans ya sospechaban: Joe, Nick y Kevin Jonas volverán al campamento más emocionante de todos los tiempos , con nuevos personajes, trama renovada y, por supuesto, ¡mucha música!

Aunque los Jonas Brothers regresan como Shane (Joe), Nate (Nick) y Jason Gray (Kevin), junto a María Canals-Barrera como la madre de Mitchie Torres (Lovato), la icónica cantante Demi Lovato no aparecerá en pantalla. Sin embargo, sí formará parte del proyecto como productora ejecutiva.

Al elenco se suman nuevos campistas, como a la audaz y decidida Sage (Liamani Segura) y su hermano Desi (Hudson Stone), la prodigio del violonchelo Rosie (Lumi Pollack), el baterista Cliff (Casey Trotter), la reina de las coreografías Callie (Brooklynn Pitts), la intimidante influencer Madison (Ava Jean) y el chico malo del campamento Fletch (Malachi Barton), indicó Disney en un comunicado.

La historia retoma cuando Connect 3, la popular banda de Shane, Nate y Jason, pierde su actuación como teloneros de una importante gira y regresan a Camp Rock para descubrir a la próxima gran promesa de la música.

Mientras los campistas compiten por la oportunidad de abrir el concierto de su banda favorita, la tensión aumenta y las amistades se ponen a prueba, según la sinopsis.

La película, que ya se encuentra en producción, todavía no tiene fecha de estreno. El fenómeno Camp Rock, que comenzó en 2008 y se extendió con la segunda cinta 'Camp Rock: The Final Jam' en 2010, se encuentra entre las 10 mejores películas originales de Disney Channel de todos sus tiempos.

"'Camp Rock' es una parte importante del legado de las películas originales de Disney Channel, con música inolvidable, una narrativa vibrante y personajes que perduran en el corazón de los fans hasta el día de hoy", declaró en el escrito la presidenta de Disney Branded Television, Ayo Davis.

"Revivirlo con Kevin, Joe, Nick y Demi es un momento clave, y estamos ansiosos por presentar este mundo a una nueva generación", sentenció.

