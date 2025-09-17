Miércoles, 17 de Septiembre 2025

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “La hermanastra fea”

Los aficionados al cine europeo tienen en la cartelera de cine de la ciudad la producción La hermanastra fea

Por: Xochitl Martínez

"La hermanastra fea" ya está en la cartelera de cine de la ciudad. ESPECIAL/CINE CANÍBAL.

Aquellos aficionados a la fantasía y el terror tienen en la película La hermanastra fea una opción para ver en la pantalla grande.

La hermanastra fea. ESPECIAL/CINE CANÍBAL.

La trama es un giro aterrador y sangriento al clásico cuento de Cenicienta, en la que se narra la historia de Elvira, la hermanastra, quien se prepara para ganarse el afecto del príncipe.

La hermanastra fea. ESPECIAL/CINE CANÍBAL.

En un reino donde la belleza es un asunto brutal, Elvira estará dispuesta a todo por competir con la bella y encantadora Cenicienta, para convertirse en la reina del baile y la más bella del reino.

La hermanastra fea. ESPECIAL/CINE CANÍBAL.

La hermanastra fea

(The ugly stepsister)

De Emilie Blichfeldt.

Con Lea Myren, Ane Dahl Torp, Thea Sofie Loch Naess, Isac Calmroth.

Noruega-Suiza-Polonia-Dinamarca, 2025.

XM

