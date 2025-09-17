Aquellos aficionados a la fantasía y el terror tienen en la película La hermanastra fea una opción para ver en la pantalla grande.

La trama es un giro aterrador y sangriento al clásico cuento de Cenicienta, en la que se narra la historia de Elvira, la hermanastra, quien se prepara para ganarse el afecto del príncipe.

En un reino donde la belleza es un asunto brutal, Elvira estará dispuesta a todo por competir con la bella y encantadora Cenicienta, para convertirse en la reina del baile y la más bella del reino.

Este largometraje pasó por los festivales de Sundance y Berlín este año. Además, en unas semanas se estrenará en Sitges, el festival de cine de género más importante del mundo.

La hermanastra fea

(The ugly stepsister)

De Emilie Blichfeldt.

Con Lea Myren, Ane Dahl Torp, Thea Sofie Loch Naess, Isac Calmroth.

Noruega-Suiza-Polonia-Dinamarca, 2025.

