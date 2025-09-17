Cinemex se luce este jueves 18 de septiembre con dos estrenos

El próximo jueves 18 de septiembre, Cinemex recibe dos estrenos muy diferentes pero igualmente imperdibles.

Uno de ellos apuesta por la fantasía, el romance y las segundas oportunidades, mientras que el otro sumerge al espectador en una experiencia cargada de suspenso, acción y la fuerza implacable del océano.

Dos propuestas contrastantes que invitan a vivir emociones intensas en la pantalla grande y que prometen conquistar a públicos distintos, ya sea a quienes buscan dejarse llevar por una historia mágica o a quienes prefieren la adrenalina de un thriller extremo.

“El Gran Viaje de Tu Vida"

Uno de los estrenos de este jueves 18 de septiembre en Cinemex es la película “El Gran Viaje de Tu Vida", una historia que combina fantasía, romance y segundas oportunidades.

¿Qué ocurriría si existiera una puerta capaz de llevarte de vuelta a un instante crucial de tu pasado? Sarah (Margot Robbie) y David (Colin Farrell), dos desconocidos que coinciden como invitados en la boda de un amigo, se ven envueltos inesperadamente en una travesía única. Unidos por el azar, emprenden una experiencia extraordinaria, llena de magia, humor y emoción, que los conduce a revivir escenas decisivas de sus propias historias. En el camino, no solo comprenden cómo llegaron al presente, sino que también se enfrentan a la posibilidad de reescribir el rumbo de lo que vendrá.

“Animales Peligrosos"

Otro de los estrenos que llega a la cartelera de Cinemex es “Animales Peligrosos", una de las propuestas más intensas de la temporada que promete mantener al público al borde del asiento.

Zephyr, una surfista de espíritu rebelde, es secuestrada por un asesino obsesionado con los tiburones y llevada mar adentro, a un lugar donde nadie puede escuchar sus gritos. Atrapada en su embarcación, tendrá que enfrentarse a su captor y luchar por sobrevivir antes de convertirse en la siguiente víctima. Pero en alta mar, el peligro no solo viene de los humanos… y cuando todo termina, el océano nunca deja rastro.

