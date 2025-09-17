Disney anuncia 'Camp Rock 3' con los Jonas Brothers

Disney anunció que la saga Camp Rock tendrá una tercera entrega tras quince años desde el estreno de su última película. La producción ya se encuentra en marcha en Vancouver y contará nuevamente con los Jonas Brothers, pero sin la participación en pantalla de Demi Lovato, quien ahora se suma al proyecto como productora ejecutiva.

La franquicia, que se convirtió en uno de los fenómenos más populares de Disney Channel a finales de los 2000, había quedado en pausa tras el lanzamiento de Camp Rock 2: The Final Jam en 2010. El interés por un regreso se reactivó en agosto pasado, cuando Joe Jonas insinuó públicamente la posibilidad de una continuación.

El reparto confirmado reúne a cuatro actores de las cintas originales: los Jonas Brothers y Maria Canals-Barrera, quien retomará el papel de Connie Torres, madre de Mitchie Torres, personaje interpretado anteriormente por Demi Lovato. De esta manera, la historia mantendrá un vínculo con la protagonista de las dos primeras películas pese a su ausencia frente a las cámaras.

La producción también integrará a una nueva generación de intérpretes. Entre ellos se encuentran Liamani Segura, conocida por High School Musical: El musical: La serie, quien interpretará a Sage; Hudson Stone, músico de 13 años, en el papel de Desi; Lumi Pollack, que dará vida a Rosie; y Malachi Barton, quien será Fletch tras su participación en Zombies 4: Un verano entre vampiros.

El elenco lo completan Cassey Troter como Cliff, Brooklyn Pitts como Callie, Ava Jean en el papel de Madison y la actriz y comediante Sherry Cola como Lark.

La trama de Camp Rock 3 girará en torno al regreso de Connect 3, la banda integrada por los Jonas Brothers, al campamento musical. Allí deberán elegir a un nuevo acto que abrirá su próxima gira de reunión, con lo que se busca combinar el espíritu de las películas originales con la incorporación de nuevos personajes para las audiencias actuales de Disney+.

Aunque Disney no ha confirmado la fecha de estreno, se prevé que la película se estrene en exclusiva por la plataforma en 2026.

�� THIS IS REAL! THIS IS ME! �� Presenting the cast of Camp Rock 3! pic.twitter.com/IeFYG8vXUj— Disney+ (@DisneyPlus) September 17, 2025

