¡Atención cinéfilos! El próximo jueves 18 de septiembre los mejores estrenos llegarán a la pantalla grande de Cinépolis, para atraparte con sus emocionantes y emotivas historias, desde una cinta animada llena de talento mexicano hasta una película de fantasía que explora una narrativa fresca.Por ello, te recomendamos alistar tu mejor combo de palomitas y acomódate, porque la función está por comenzar.Una de las leyendas más queridas del cómic da un giro inesperado y se reinventa con raíces mexicanas, la historia nos transporta al corazón del Imperio Azteca, donde surge un nuevo héroe: Yohualli Coatl, un joven que tras la muerte de su padre a manos de guerreros españoles, decide convertirse en un guerrero implacable en busca de justicia.En plena época de conquista, Yohualli huye a Tenochtitlán para alertar al rey Moctezuma y al sumo sacerdote Yoka sobre el inminente peligro, es allí donde, inspirado por el templo del dios murciélago Tzinacán, encuentra su refugio y se entrena para crear su propio armamento, proteger los tesoros sagrados y vengar la caída de su familia.Se trata de una reinterpretación épica del legado del murciélago, que combina mitología azteca, lucha ancestral y el espíritu de justicia que caracteriza a este ícono de la cultura popular.Protagonizada por Margot Robbie y Colin Farrell, esta peli cuenta con Garantía Cinépolis y promete una historia con una narrativa única, fresca e imperdible. Sarah y David, dos desconocidos que coinciden en la boda de un amigo y, de inmediato, sienten una conexión casi cósmica, ese encuentro los impulsa a emprender un viaje extraordinario hacia un mundo lleno de puertas que conducen a los momentos más decisivos de su vida.Con escenarios que van desde lo mágico hasta lo futurista, la cinta explora temas profundos como la familia, el duelo y la pérdida, todo bajo una narrativa ligera y emotiva. Finalmente, recuerda que con la tarjeta Círculo INFORMADOR puedes disfrutar de la magia de Cinépolis con hasta un 49 por ciento de descuento en salas tradicionales y VIP en todo momento, así como beneficios adicionales en la dulcería.Para ello necesitarás seguir los siguientes pasos:1-Selecciona Obtener mi folio. 2- Da clic en Usar beneficio. 3-Elige tu cine favorito. 4-Compra tus folios. 5- Redime en taquilla y disfruta tu película.¿Qué esperas para obtener tu tarjeta del Círculo INFORMADOR? Con ella podrás obtener otros grandes beneficios en restaurantes, cafés, compras, viajes, hoteles, cines, conciertos, bares, servicios y muchas otras marcas y establecimientos más.NA