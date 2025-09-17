¡Atención cinéfilos! El próximo jueves 18 de septiembre los mejores estrenos llegarán a la pantalla grande de Cinépolis, para atraparte con sus emocionantes y emotivas historias, desde una cinta animada llena de talento mexicano hasta una película de fantasía que explora una narrativa fresca.

Por ello, te recomendamos alistar tu mejor combo de palomitas y acomódate, porque la función está por comenzar.

Batman Azteca

Una de las leyendas más queridas del cómic da un giro inesperado y se reinventa con raíces mexicanas, la historia nos transporta al corazón del Imperio Azteca, donde surge un nuevo héroe: Yohualli Coatl, un joven que tras la muerte de su padre a manos de guerreros españoles, decide convertirse en un guerrero implacable en busca de justicia.

En plena época de conquista, Yohualli huye a Tenochtitlán para alertar al rey Moctezuma y al sumo sacerdote Yoka sobre el inminente peligro, es allí donde, inspirado por el templo del dios murciélago Tzinacán, encuentra su refugio y se entrena para crear su propio armamento, proteger los tesoros sagrados y vengar la caída de su familia.

Se trata de una reinterpretación épica del legado del murciélago, que combina mitología azteca, lucha ancestral y el espíritu de justicia que caracteriza a este ícono de la cultura popular.

El gran viaje de tu vida

Protagonizada por Margot Robbie y Colin Farrell, esta peli cuenta con Garantía Cinépolis y promete una historia con una narrativa única, fresca e imperdible.

Sarah y David, dos desconocidos que coinciden en la boda de un amigo y, de inmediato, sienten una conexión casi cósmica, ese encuentro los impulsa a emprender un viaje extraordinario hacia un mundo lleno de puertas que conducen a los momentos más decisivos de su vida.

Con escenarios que van desde lo mágico hasta lo futurista, la cinta explora temas profundos como la familia, el duelo y la pérdida, todo bajo una narrativa ligera y emotiva.

Otros estrenos de Cinépolis el 18 de septiembre de 2025

Animales peligrosos

El huésped del diablo

