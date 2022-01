Oscar 2022: ¿Tom Holland como anfitrión de la ceremonia? Esto sabemos

Los Premios Oscar están cada vez más cerca y, luego del anuncio de que este año 2022 habrá anfitrión en la ceremonia de premiación, muchos fanáticos se han pronunciado en redes sociales para descifrar de quién se trata, y muchos han especulado que se trata de Tom Holland y Zendaya.

Aparentemente, el éxito de “Spider-Man: No way home” ha llevado a Holland a ser uno de los posibles actores que podrían ser el anfitrión de la ceremonia.

Todo surgió por una entrevista con The Hollywood Reporter, Holland dijo en diciembre que no podría asumir el reto de ser el presentador de los Oscar; sin embargo, momentos después se retractó y afirmó que por su puesto estaría encantado de ser presentador.

“Fui al baño y me miré a mí mismo en el espejo y dije: ´¿Qué clase de idiota no sería el anfitrión de los Oscar?´Así que sí, sí me lo piden, lo haría, y sería muy divertido. Realmente lo disfrutaría”, detalló Holland.

Tras esta noticia, THR afirmó que la Academia de Hollywood se puso en contacto con Tom para explorar la posibilidad de que fuese presentador de los Oscar 2022.

Los Premios Oscar se llevarán a cabo el próximo 27 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

La posibilidad de que Holland sea el anfitrión de la ceremonia de 2022 podría ser una estrategia de la Academia por aumentar sus telespectadores tras su caída desde 2017.

Cabe recordar que los Premios Oscar no han tenido anfitrión desde 2019.

