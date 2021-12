Spider-Man No way home: ¿Cuál fue la condición de Andrew Garfield y Tobey Maguire para regresar como el héroe?

En una reciente entrevista, Amy Pascal, productora de Sony, brindada a The New York Times, reveló cómo se logró que los actores Andrew Garfield y Tobey Maguire se integrarán al cierre de la trilogía de “Spider-Man: no way home”, protagonizada por Tom Holland, como el “Hombre araña” perteneciente a la línea narrativa del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

“Serían muy importantes para cada parte”

Aunque durante todo 2021 las filtraciones de guion y diversas imágenes daban cuenta de las altas posibilidades de que Andrew y Tobey estarían presentes con sus respectivos “Spider-Man” en la nueva entrega de Marvel –dentro de la fase 4 del UCM-, ni Sony ni Marvel habían confirmado la presencia de ambos actores, pese a que desde 2020 circularon fotografías y testimonios de los actores rondando en los foros de grabación.

Tras el éxito que ha representado “Spider-Man: no way home” en las salas de cine, posicionándose como el filme más taquillero a nivel mundial al cierre del 2021, Amy Pascal detalló cómo fue el proceso de convencimiento para que Andrew y Tobey aceptaran unirse al elenco en el que también regresarían Alfred Molina como “Dr. Octopus”, Willem Dafoe como “El duende Verde” y Jamie Foxx como “Electro”, pues la productora aseguró que más allá de ofrecer una gran suma de dinero a los intérpretes, éstos habrían solicitado una sola condición para garantizar su regreso a las pantallas.

Spider-Man: ¿Cuál fue la condición de Andrew y Tobey?

De acuerdo al recuento de The New York Times, Marvel tiene cláusulas bastantes rigurosas respecto a la privacidad y discreción de sus proyectos en proceso y trascendió que tanto Andrew Garfield como Tobey Maguire, habrían solicitado al estudio poder leer la totalidad del guion previo a aceptar su participación en el filme protagonizado también por Benedict Cumberbatch como “Dr. Strange”.

No es la primera vez que Marvel es condicionado por parte de su posible elenco para acceder al guion definitivo de la trama que pretenden filmar, pues hay que recordar que incluso para el cierre doble de la línea narrativa de “Avengers”, en las entregas de “Infinity War” y “End game”, al ser uno de los crossovers más ambiciosos de la franquicia –con la participación de prácticamente la mayoría del elenco principal de todas las películas- el elenco habría pedido leer el guion para conocer cuál sería su participación en específico en pantalla, petición que fue negada incluso a las principales estrellas que durante una década llevó el liderazgo de las cintas.

Amy Pascal señaló que entre las principales preocupación de Andrew y Tobey al ser invitados a “No way home” era que solo se tratara de un cameo o una participación pequeña que no aportara nada a la historia que cada uno hizo con sus respectivos “Spider-Man”, y aseguró que más allá del salario que ambos actores pidieron, la principal consigna para aceptar su regreso era leer el guion.

“Les hicimos entender que éstos no iban a ser cameos sólo por dinero. Las partes eran reales. Yo estuve allí con ellos la primera vez y volvería a estarlo. Tengo demasiado respeto por ellos, por todo el trabajo que hicimos juntos durante años. No iban a ser un actor más o un extra, serían muy importantes para cada parte”, declaró Amy Pascal, productora de Sony.

Pese a la petición que ambos actores hicieron, ni Marvel ni Sony aceptaron dar detalles profundos sobre el futuro que los “Spider-Man”, más que garantizar que la participación del dúo de actores sería significativa en la trama y clave para el crecimiento del personaje de Tom Holland.

