Morbius retrasa su estreno: ¿Cuándo llegará a México la película de Marvel?

Seguramente creíste que, tras el estreno de “Spider-Man: No way home” (“Spider-Man: Sin camino a casa”) en cines, Marvel ya estaba seguro de continuar con sus estrenos programados para los siguientes meses, sin embargo, esto no fue así, ya que Sony anunció que la película “Morbius” se ha retrazado nuevamente debido al aumento de casos por el COVID.

De acuerdo a un comunicado difundido por Sony, “Morbius” —protagonizada por Jared Leto— se programó para el próximo 1 de abril de 2022.

“Morbius” iba a estrenarse el próximo 28 de enero luego de ser retrasada por la pandemia del COVID.

Algunos fans ya comenzaron a especular que este retraso se debe no a la pandemia, sino a que aparentemente Sony quiere agregar unas escenas con Andrew Garfield, tras su exitoso regreso como “Spider-Man” en “No way home”, junto a Tom Holland y Tobey Maguire. No obstante, esto sólo es un rumor.

¿Quién es "Morbius" y de qué trata la película?

Se trata de uno de los personajes más convincentes y conflictivos de Marvel, según detalla Sony. “Michael Morbius” es un bioquímico está peligrosamente enfermo con un trastorno sanguíneo poco común y decidido a salvar a otros que sufren su mismo destino.

Pero no todo es bello para “Michael”, pues la oscuridad en su interior se desata y tendrá que luchar contra sí mismo para elegir sus impulsos.

Además de Jared Leto, al reparto de “Morbius” se les suma Michael Keaton, Matt Smith (“Loxias”), Jared Harris, Adria Arjona (“Martine Bancroft”), Tyrese Gibson (“Simon Stroud”), Corey Johnson (“Mr. Fox”), Archie Renaux (“Bobby”) y Charlie Shotwell (“Michael Joven”). La dirección corrió a cargo de Daniel Espinosa.

