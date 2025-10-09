Entregan la cuarta edición del Premio a la Generosidad Jalisco

Como una forma de agradecimiento a quienes han dedicado su vida para servir a los demás, ayer fue entregado el Premio a la Generosidad Jalisco en su Cuarta Edición.

En total fueron cinco reconocimientos los que se otorgaron en el marco del Día de la Generosidad, aprobado recientemente por el Congreso del Estado.

En el evento realizado en el Teatro Degollado fue reconocida de forma póstuma la labor de Guadalupe Ulloa de Saborío.

El primer galardón fue para la señora Margarita Aranguren de Alfaro, por su labor incansable en diferentes instituciones de beneficencia social.

El segundo lugar del premio del Área Metropolitana de Guadalajara fue para la Asociación Civil Un Salto con Destino, cuyo presidente Jorge Adán Flores Franco recibió el reconocimiento.

El premio en la categoría de Organización de la Sociedad Civil del interior del Estado fue para el Instituto Alteño para el Desarrollo de Jalisco, cuyo trofeo fue recibido por Irma Serafina González Hernández.

La institución ganadora del primer lugar del Área Metropolitana de Guadalajara fue para El Mesón de la Misericordia Divina A.C y el reconocimiento fue recibido por Diego Alberto Leal Aguilar.

José Luis González Iñigo, presidente del Consejo Directivo del Banco de Alimentos Guadalajara, reconoció la labor conjunta hecha con el Gobierno del Estado, y resaltó la importancia de fortalecer la red de apoyo entre los sectores público, privado y social para combatir la desigualdad y atender a las personas en situación de vulnerabilidad.

"Jalisco, desde que llegué, es tierra de oportunidades, la sigue siendo, las he aprovechado (...) Me atrevería a decir que pronto será la capital educativa y cultural del país. Jalisco privilegia también la salud pública y privada. Me atrevería a decir también que pronto será la capital de la salud en México", apuntó.

Diego Alberto Leal Aguilar. Presidente del Mesón de la Misericordia Divina A.C. EL INFORMADOR/J. Acosta

González Iñigo subrayó que la generosidad jalisciense se expresa en el trabajo cotidiano de más de mil 300 instituciones de la sociedad civil, conformadas por voluntarios, religiosas, sacerdotes, médicos, enfermeras y bomberos, entre muchos otros que dedican su tiempo y esfuerzo a mejorar la vida de los demás.

Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, destacó la creación del Día Estatal del Benefactor y el fortalecimiento de la bolsa de apoyo a asociaciones civiles, con 90 millones de pesos destinados para 2025.

Lemus Navarro reconoció el papel fundamental de las asociaciones civiles en la construcción de un estado más solidario, justo y participativo.

"Dimos un paso atrás y dijimos, si la sociedad lo hace bien, mejor apoyemos a las asociaciones de la sociedad civil con recursos para que sigan su trabajo y que el gobierno sea facilitador, y que no se atraviese en esa labor", sostuvo.

El mandatario estatal destacó que Jalisco se distingue por su espíritu solidario, como es el caso de la coordinación entre la ciudadanía ante afectaciones generadas por las lluvias en municipios como Puerto Vallarta, Zapopan y Tototlán.

También celebró que Jalisco sea el primer estado de la República Mexicana en instituir el Día del Benefactor, una iniciativa impulsada por el Banco de Alimentos de Guadalajara y el Presidente de su Consejo Directivo, José Luis González Íñigo, y aprobada por el Congreso del Estado.

Este reconocimiento, dijo, busca honrar la labor de quienes, desde la sociedad civil, trabajan por el bienestar de los jaliscienses.

"Somos el primer estado en la República que lo tiene, porque hay que reconocer la labor que hace la sociedad civil, y las diputadas y diputados del Poder Legislativo del Estado aprobaron esta iniciativa", añadió.

Lemus Navarro agradeció al Poder Legislativo por aprobar la creación de un fondo estatal de 90 millones de pesos para asociaciones civiles, con la meta de incrementarlo a 120 millones de pesos en 2026 a fin de fortalecer el trabajo social en todo Jalisco.

Jorge Adán Flores Franco, presidente de Un Salto con Destino A.C. EL INFORMADOR/J. Acosta

¿Qué se premia?

El Premio a la Generosidad Jalisco 2025 distingue la labor de instituciones y benefactores quienes, con su compromiso y sensibilidad social, contribuyen al bienestar de las personas en situación vulnerable y fortalecen la cultura de la solidaridad en la entidad.

Los galardonados

Benefactor social póstumo: Guadalupe Ulloa Ortiz de Saborio, recibiendo el premio a través de su hija.

Benefactor social: Margarita Aranguren De Alfaro.

Institución social del AMG (primer lugar): El Mesón de la Misericordia, con un premio de 250 mil pesos.

Institución social del AMG (segundo lugar): Un Salto con Destino A.C., con un premio de 200 mil pesos.

Institución social del interior del estado. Instituto Alteño por el Desarrollo de Jalisco, con un premio de 250 mil pesos.

Además, la institución galardonada del interior del estado tendrá su nombre inscrito en el Monumento a la Asistencia Social de Jalisco, como símbolo permanente de su aportación a las causas sociales.

En esta cuarta edición del premio, se recibieron más de 50 postulaciones provenientes de diferentes municipios.

