¿El Spider-Man de Andrew Garfield regresará en una nueva película? Esto sabemos

Tras casi una semana del estreno de “Spider-Man: No way home” en cines de México, las emociones de los fans del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) no cesan, y ahora menos que el “Spider-Verse” se confirmó en esta nueva entrega trayéndonos de regreso a Tobey Maguire y a Andrew Garfield como los super héroes arácnidos junto a Tom Holland.

No obstante, los fans también ya hablan de un posible regreso de Andrew como “El Sorprendente Hombre Araña” para terminar su trilogía. ¿De dónde surgió este rumor?, ¿podría ser posible? Aquí te contamos.

De acuerdo con Daniel Richtman, de The Direct, —famoso por obtener buena información sobre las producciones de Marvel Studios—, ya se está trabajando en el regreso de Garfield para retomar su saga como “Spider-Man”; sin embargo, cabe recalcar que Marvel no ha confirmado o desmentido esta noticia, a pesar de que muchos de los rumores —si no es que todos— los que giraban alrededor de “No way home” resultaron ciertos.

Además, los fans han hecho una campaña con el nombre #MakeTASM3 en redes sociales, donde millones piden concluir el proyecto que se tenía planeado para Garfield como “Spider-Man” luego de su cancelación por malas críticas.

Ahora con el multiverso como parte importante de, al menos, la Fase 4 del UCM, no parece una locura que Andrew regrese para interpretar en solitario a el increíble “Spider-Man” que nos dejó ver en “No way home”.

Andrew ha sido uno de los más idolatrados tras su redención al salvar a “MJ” (Zendaya) de caer y morir, algo que vivió con “Gwen Stacy” en la segunda entrega de su saga.

AC