Favoritos de las casas de apuestas para el Nobel de Literatura de 2025

Entre los favoritos para recibir el Nobel de Literatura ha aparecido una escritora mexicana; te decimos quién es

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Estos son las y los autores favoritos a llevarse el Nobel de Literatura el próximo jueves. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El Nobel de Literatura 2025 será revelado el próximo jueves 9 de octubre. Ante ello, diversos especialistas en la materia han publicado su particular lista de candidatos para este galardón.

Como cada año, hay algunos nombres que se repiten y que han prolongado los rumores desde hace rato. De acuerdo con el sitio especializado para apuestas, NicerOdds, a los nombres usuales hay que agregarle el de una escritora mexicana que podría sorprender a más de alguno. Por supuesto, por ahí anda Murakami una vez más engrosando los listados.

Cabe recordar que Han Kang ganó el Nobel de Literatura de 2024 prácticamente sin haber aparecido en este tipo de listados, por lo que la Academia Sueca podría sorprender un año más con algún autor o autora que se encuentre fuera de la lista.

Lista de favoritos para el Nobel de Literatura 2025

A continuación el listado de autores en orden de acuerdo a su favoritismo para recibir el Nobel de Literatura:

  • Gerald Murnane
  • László Krasznahorkai
  • Cristina Rivera Garza
  • Haruki Murakami
  • Mircea Cărtărescu
  • Thomas Pynchon
  • Can Xue
  • Enrique Vila-Matas
  • Michel Houellebecq
  • Alexis Wright
  • Jamaica Kincaid
  • Salman Rushdie
  • Anne Carson
  • César Aira
  • Carl Frode Tiller
  • Colm Tóibí
  • Ersi Sotiropoulos
  • Péter Nádas
  • Pierre Michon
  • Raul Zúrita
  • Karl Ove Knausgaard
  • Helle Helle
  • Isabel Allende
  • Ko Un
  • Milton Hatoum
  • Yoko Tawada
  • Elena Poniatowska
  • Homero Aridjis
  • Joyce Carol Oates
  • Ludmila Ulitskaja
  • Margaret Atwood
  • Paul Simon
  • Stephen King

No obstante, algunos señalan que es poco probable que el comité de la Academia Sueca le dé el premio a alguna persona que no se anime a aparecer en público y dar su discurso de aceptación. En ese caso, Murnae es una persona que nunca ha salido de Australia y se rehúsa a volar. Pynchon, por otro lado, nunca ha aparecido en público por lo que podría ser otro candidato a descartar.

