El Nobel de Literatura 2025 será revelado el próximo jueves 9 de octubre. Ante ello, diversos especialistas en la materia han publicado su particular lista de candidatos para este galardón.

Como cada año, hay algunos nombres que se repiten y que han prolongado los rumores desde hace rato. De acuerdo con el sitio especializado para apuestas, NicerOdds, a los nombres usuales hay que agregarle el de una escritora mexicana que podría sorprender a más de alguno. Por supuesto, por ahí anda Murakami una vez más engrosando los listados.

Cabe recordar que Han Kang ganó el Nobel de Literatura de 2024 prácticamente sin haber aparecido en este tipo de listados, por lo que la Academia Sueca podría sorprender un año más con algún autor o autora que se encuentre fuera de la lista.

Lista de favoritos para el Nobel de Literatura 2025

A continuación el listado de autores en orden de acuerdo a su favoritismo para recibir el Nobel de Literatura:

Gerald Murnane

László Krasznahorkai

Cristina Rivera Garza

Haruki Murakami

Mircea Cărtărescu

Thomas Pynchon

Can Xue

Enrique Vila-Matas

Michel Houellebecq

Alexis Wright

Jamaica Kincaid

Salman Rushdie

Anne Carson

César Aira

Carl Frode Tiller

Colm Tóibí

Ersi Sotiropoulos

Péter Nádas

Pierre Michon

Raul Zúrita

Karl Ove Knausgaard

Helle Helle

Isabel Allende

Ko Un

Milton Hatoum

Yoko Tawada

Elena Poniatowska

Homero Aridjis

Joyce Carol Oates

Ludmila Ulitskaja

Margaret Atwood

Paul Simon

Stephen King

No obstante, algunos señalan que es poco probable que el comité de la Academia Sueca le dé el premio a alguna persona que no se anime a aparecer en público y dar su discurso de aceptación. En ese caso, Murnae es una persona que nunca ha salido de Australia y se rehúsa a volar. Pynchon, por otro lado, nunca ha aparecido en público por lo que podría ser otro candidato a descartar.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB