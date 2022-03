Oscar 2022: Así defendió Jaden a su padre Will Smith

"El discurso de mi padre me ha hecho llorar", dijo Jaden Smith en redes sociales luego de que su padre Will Smith ganara el premio por mejor actor en los Premios Oscar, posterior a que Will diera una bofetada a Chris Rock debido a un chiste contra su esposa, Jada Pinkett Smith.

Luego del episodio donde Will Smith abofetea a Chris Rock sobre el escenario, fue premiado como Mejor Actor y con ello obtuvo la oportunidad de redimirse ante los miembros de la Academia y ante el público. Así lo hizo cuando mencionó en su discurso: "Pido una disculpa a todos los miembros de la academia, el amor te hace hacer locuras".

El discurso sacó las lágrimas a más de uno de los actores asistentes, y otros que estuvieron ausentes se pronunciaron en redes sociales, de entre ellos a su hijo Jaden Smith, quien aseguró "El discurso de mi padre me ha hecho llorar" y sentenció "Así es como lo hacemos".

Chris Rock subió al escenario de los Oscar a realizar un interludio cómico, entre los chistes que lanzó hubo uno que a Will Smith no le causó gracia y provocó que su molestia llegase a una agresión.

El chiste iba dirigido a la esposa de Will, Jada Smith, pues debido a su pérdida de cabello Chris Rock hizo alusión a la película G.I Jane, en la cual Demi Moore aparece calva, y mencionó en el chiste que Jada Smirh debería ser quien interprete al personaje en G.I Jane 2, ante lo cual Will Smith se aproximó al escenario para dar una bofetada al Comediante.

La calvicie de Jada Pinkett Smith no ha sido un proceso sencillo para ella, por eso Will le exigió a Chris "saca el nombre de mi esposa de tu boca".

