Oceransky: El cantautor responde ante acusaciones de acoso

Después del audio que se volvió viral en redes sociales, donde se escucha decir al cantautor Edgar Oceransky que le gustan las niñas de 15, el cantante sale a responder sobre los señalamientos que es criticado.

"Sobre el 'supuesto acoso sexual' del que una usuaria de twitter me acusa, quiero enfatizar categóricamente que esta información es totalmente falsa", escribió y explicó sus razones en redes sociales.

En el audio y texto que circulan en la red el artista declara: "A mí me gusta la diversidad, pero mi preferencia más profunda son las adolescentes, ¿no? que tengan todavía cara de ministerio público, sí, miren, mejor ir 'al bote' por una chavita que por el alcoholímetro", se le escucha decir.

Tras declaraciones, se ha desatado una oleada de cancelaciones de shows del artista, como en el Auditorio Nacional, recinto que informó que ya no se realizará su concierto programado para el 15 de marzo.

Al respecto de este material, comentó que las declaraciones fueron sacadas de su contexto.

INSTAGRAM/@eoceransky

"Así mismo, se ha hecho circular un audio de hace 13 años y una transcripción de éste donde, como parte de un show, hago un 'SKETCH' que, como toda obra escénica, entra en el terreno de la ficción y han querido hacerlo ver como una confesión de un delito que jamás he cometido y del que jamás se me ha acusado por ninguna persona en alguna instancia legal. Probablemente el contenido del audio sea sensible y no agrade a muchas personas, pero no debe descontextualizarse y deberá ser tomado siempre, como ficción".

Agregó que debido a estas declaraciones, casi todos los conciertos de su gira "Estoy Aquí 20 años" han sido cancelados lo que afecta la situación económica de muchas familias de manera injustificada.

"Aclaro estos puntos con el firme propósito de desactivar esta calumnia, la cual no solo ha afectado a mi persona sino a mi familia, a mis colaboradores y amigos, pero sobre todo a mi público que durante más de dos décadas ha estado conmigo".

INSTAGRAM/@eoceransky

El cantautor finalizó su comunicado señalando que acudirá a las instancias correspondientes para esclarecer la situación.

"Quiero finalizar mencionando que recurriré a las instancias correspondientes para aclarar esta situación y dar a conocer a la opinión pública las pruebas necesarias que avalan mis argumentos".

AF