Recientemente el nombre de Edgar Oceransky ha sido tendencia en redes sociales luego de que se filtró un audio de un concierto del cantautor de balada donde habla abiertamente de sus gustos y que señaló que prefiere relaciones con mujeres menores de edad.

La cuenta de twitter de la usuaria @anhele subió el material a través de la liga de un drive y dijo lo siguiente: “Vuelvo a subir el audio del concierto donde @EdgarOceransky cuenta que le gustan las niñas de 15 años”, dice el tuit del pasado 10 de marzo.

Internautas no tardaron en reaccionar pidiendo que las autoridades correspondientes investiguen la situación.

¿Consecuencias del audio?

Tras la difusión del audio, el Auditorio Nacional de la Ciudad de México a través de un comunicado informó que el próximo concierto de Oceransky programado para el próximo miércoles 16 de marzo había sido cancelado, sin dar mayores detalles.

El Teatro Diana de Guadalajara se sumó y la próxima fecha del recital del 26 de marzo también se canceló, la publicación tampoco detalle el motivo.

¿Quién es Edgar Oceransky?

Edgar Oceransky Hernández Ruiz es un cantante y productor musical nacido en la Ciudad de México el 6 de agosto de 1975, actualmente tiene 46 años.

Como cantante se ha enfocado a la trova y balada romántica con múltiples participaciones con otros artistas.

Antes dedicarse a la música por completo estudió seis semestres psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) relató en blog de youtube de Rogelio Ramos, abandonó estudios para enfocarse a la producción y música.

Confesiones en Youtube

En el podcast de Youtube reveló que comenzó a tocar la guitarra desde que se encontraba en la secundaria, combinaba su pasatiempo con estudios, al final se decidió por la trova, dijo que su principal pago era cantar y deleitar al público con sus canciones.

También trabajo por 15 días como telefonista de una agencia de seguros, concluyó labores porqué el proyecto había llegado a su fin.

Su primer sencillo y más canciones

El primer sencillo con el que comenzó su carrera en 1993 fue con Sol y Luna, a dueto con la cantautora mexicana Cecilia Pellicer.

De acuerdo con su sitio web su carrera repuntó cuando tenía 21 años, dándose a conocer a nivel nacional.

Dentro de su repertorio musical destacan Las Cartas sobre la mesa, Un beso grande, Hasta la camisa, Sigo amándote y Juro.

Colaboraciones

Ha logrado trabajar con diferentes personalidades de la música como Francisco Céspedes, Reyli Barba, Natalia Lafourcade y David Filio

¿Qué decía el audio

Las palabras del músico fueron puestas en twitter por la usuaria Anhelé Sánchez colaboradora del portal vice.com.

Hasta el momento el cantante no ha emitido declaraciones. En su oficina comentaron que el audio, sacado de un show, data de hace más de diez años.

“Fui a España a dar unos conciertos, se me ocurrió hablar de una de mis preferencias, a mí me gusta la diversidad, ¿no? No tengo miedo, me gusta la diversidad pero mi preferencia más profunda son las adolescentes, ¿no? Que tengan todavía cara de ministerio público. Sí, miren, es mejor ir al bote por una chavita que por el alcoholímetro, sé lo que les digo y las muchachas ya ven, nombre, bien feministas me decían: ‘Pero es que tío, cómo es posible que te gusten las de 16′ y yo de ‘A tu novio también le gustan nomás que no lo dejan en tu país, esa es la diferencia’”, se escucha el audio y risas de los asistentes.

JL