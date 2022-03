Oceransky: Filtran audio del cantautor; confiesa que le gustan las menores

La búsqueda de Edgar Oceransky ha crecido en redes sociales después de que se difundiera un audio en donde el cantautor mexicano asegura prefiere a las adolescentes por ser menos complicadas que las mujeres adultas.

Las palabras del músico fueron puestas en redes por la usuaria Anhelé Sánchez en Twitter, quien colabora en vice.com.

"Es mejor ir al bote por una chavita que por el alcoholímetro, sé lo que les digo"

En su oficina comentaron que el audio, sacado de un show, data de hace más de diez años.

"No tengo miedo, me gusta la diversidad, pero mi preferencia más profunda son las adolescentes ¿no?.. Que tengan todavía cara de ministerio público, sí, miren, es mejor ir al bote por una chavita que por el alcoholímetro, sé lo que les digo", se oye al cantante de "Las cartas sobre la mesa" y "Un beso grande".

Las palabras de Oceransky fueron grabadas durante un concierto y formaron parte, señala una fuente, de un "aproach" a una canción por interpretar, es decir, como una introducción para el público.

En el mismo audio el cantante apunta que su siguiente canción fue dedicada a una exnovia, a quien conoció cuando ella tenía 15 años y él algunos más.

Entonces comienza a platicar que tuvo un reencuentro con ella años después en Facebook y es cuando Oceransky habla de las diferencias entre mujeres adolescentes y adultas.

"No es lo mismo porque miren, con el tiempo las mujeres se van volviendo más ariscas cada vez, ¿no?.. Una chava la conoces a los 15 años y tú le propones lo que quieres y ella te dice 'sí' o te dice 'no', simple, las mujeres adolescentes son muy claras porque no están pervertidas".

"Las mujeres grandes mientras más van creciendo 'no' es 'sí' y 'no', menos; depende qué día te lo digan, con qué cara te lo digan, en qué momento del ciclo se encuentren y en qué situación te lo digan, entonces es como muy complicado, ¿no?", considera.

Y agrega: "Tú le preguntas a una muchacha '¿quieres conmigo'? y tú esperas una respuesta monosilábica. A los 16 te dicen sí o te dicen no, a los 25 empiezan ¿dónde estudiaste?, ¿cómo te apellidas?, ¿dónde trabajas?, ¿qué signo eres?, ¿ya leíste a Shopenhahuer' y dices 'para platicar tengo a mis amigos'. Se complica un poco la vida de las mujeres más grandes".

La respuesta de Oceransky

De la oficina de Oceransky indicaron que no habrá postura pública.

"Lo que tengamos será a través de las instancias correspondientes, las medidas que tomemos serán por las vías adecuadas, no en los medios", subrayaron.

"Usted defiende el abuso de menores de edad", escribió Faesler dentro de un mensaje.

En las redes sociales del cantante usuarios han dejado mensajes reprobatorios, entre ellos de la poeta Carla Faesler.

La próxima semana Oceransky, de 46 años, tiene presentación programada en el Auditorio Nacional.

