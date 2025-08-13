Nodal revela detalles de su ruptura con Cazzu en entrevista con Adela Micha

Christian Nodal se sinceró sobre cómo fue el rompimiento con su expareja Cazzu, la madre de su hija Inti, con quien tuvo una relación durante un par de años. Esto se ve en un adelanto de la entrevista que saldrá completa hoy por la noche con Adela Micha.

Se sabe que a unas semanas del rompimiento público con Cazzu, Nodal destapó su relación con Ángela Aguilar, su actual esposa, y quien según Nodal, ha sufrido demasiado al ser señalada como "la tercera en discordia".

Sin embargo, en el breve clip difundido como adelanto de apenas unos minutos, él asegura que nunca lo fue, pues él y Cazzu ya había tenido seis rupturas antes de la definitiva, pues la argentina le había roto el corazón tras decirle que ella no era la mujer que él necesitaba, y que incluso le propuso que si quería se buscara a otra, sólo que ella no se enterara.

Las palabras de Cazzu, confesó Nodal, le rompieron el corazón, y puntualizó que Ángela, en ese tiempo "no existía".

Estas declaraciones y otros detalles sobre su vida personal serán revelados en la entrevista completa, en la que el intérprete de 26 años hablará detalles sobre su polémico truene con la trapera argentina.

En el adelanto, el cantante le pide perdón a su ex Cazzu por haberse "mega enamorado" de su esposa Ángela Aguilar, de quien a pesar de ya conocer desde años atrás, no se había enamorado hasta que conoció una versión más madura de ella.

Te puede interesar: Nobuo Yamada muere a los 61 años de edad

"De corazón le pido disculpas a la madre de mi hija, yo me mega enamoré", dice en un fragmento de la entrevista.

Con esta entrevista, Nodal responde a las declaraciones que Cazzu dio hace unos meses en un podcast en Argentina en las que habla a su vez, de una entrevista de Ángela en la que la cantante asegura que ni ella ni Christian le rompieron el corazón a nadie con su romance.

��Christian Nodal se sincera en EXCLUSIVA con Adela Micha��

El cantante habla de Cazzu, Ángela Aguilar… ¡y revela cómo supo que sería papá!.

��VIDEO: lasagaofficial pic.twitter.com/dHFP3vs5Yl— @TVNotasmx (@TVNotasmx) August 13, 2025

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV