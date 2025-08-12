Cazzu se siente segura de quién es, sin importar que, en más de una ocasión, haya sido discriminada por su aspecto físico debido a los múltiples tatuajes que ahora marcan su piel y el estilo con el que se viste; sin importar estas declaraciones, Maxine Woodside, en su programa, opinó de la cantante de forma desafortunada.

En su llegada a la CDMX, la argentina contestó a varios cuestionamientos de la prensa, uno de ellos tuvo que ver con la discriminación de la que fue víctima, cuando el casero que le rentaba la propiedad donde vivía con Inti, la trató despectivamente por cómo lucía.

La cantante se dijo acostumbrada, debido que en la sociedad se sigue estigmatizando a la mujer que porta muchos tatuajes o que no teme mostrar su sensualidad, como sucede en su caso.

Sin importar las críticas que suele recibir, Cazzu se dijo orgullosa de ser la mujer qué es y por cómo luce, pues tiene claro que es ella quien tiene que aceptarse y quererse tal cuál es, y que no carga con el peso de los prejuicios que otros traten de proyectar en su persona.

"La verdad es que yo me siento super orgullosa de cómo me veo. Yo me veo como yo me quiero ver y, muestro de mí lo que quiero mostrar. Me gusta usar poca ropa, me encanta todo lo que hago. Estoy orgullosa porque yo soy así, estoy segura de lo que soy y no creo que la persona que soy tenga que ver con el prejuicio, el prejuicio es de los otros y es un problema de los otros", dijo a "Todo para la mujer", como a otros medios.

Cazzu recibe comentarios despectivos

Pese a que Cazzu ha demostrado estar libre de complejos, hay quienes han reparado en su aspecto físico para describirla , como ocurrió en la emisión de este lunes, en el programa "Todo para la mujer".

En él, Maxine Woodside afirmó que, de no ser por el noviazgo que sostuvo con Christian Nodal, en México se desconocería quién es la cantante.

"Aunque me echen 'hate', no importa. A Cazzu no la conocíamos, la conocían en Argentina. Si nosotros, que estamos en el espectáculo, no sabíamos quién era Cazzu", expresó.

"La reina de la radio" también dejó entrever que, hasta el momento, desconocía el contenido de Perreo, el libro que la cantante argentina vino a presentar en México, cuando indicó que, de leerlo, lo haría por el "morbo" de saber pormenores de la relación que sostuvo con Nodal.

"Somos muy morbosos, vamos a ver qué dice de Nodal, vamos a ver cómo se conocieron, vamos a ver cómo le curó las heridas porque, según ella, Nodal llegó muy herido por Belinda y ella le curó las heridas", expresó la conductora.

Sin embargo, Cazzu ha dado a conocer, desde que se supo del lanzamiento de la obra, que no se trataba de ninguna autobiografía , sino de una disertación acerca de lo que ha significado para ella formar parte del género del reggaetón y todas las crítica y prejuicio a los que se ha tenido que enfrentar.

De hecho, cuando sus compañeros le informaron a Maxine que el libro hablaba únicamente de su experiencia en la industria de la música, descartó toda posibilidad de interesarse en leerlo.

"Qué flojera, ¿cómo?, no..., ya desde ahorita, no lo compro, a menos de que hable de Christian, de cómo lo conoció, si habla nada más de la música no", señaló.

Woodside también hizo referencia al aspecto de Cazzu, cuando indicó que no le sorprendía que la argentina contestase a todas las preguntas de la prensa, sin importar que algunas de ellas fueran incómodas y le recordasen a la relación que tuvo con Nodal, pues, -según a su consideración- a falta de la gracia física de la cantante, esta se ve en la necesidad de ser amable y tener una relación cordial con los medios de comunicación.

"Ahora sí que, fea ¿y mala gente...?, digo, si no es conocida, viene y se pelea con la prensa, pues ¿cómo?, todos los que vienen a presentar obra de teatro o disco tratan bien a la prensa", dijo.

