Perrito se hace viral por no faltar al estadio de su equipo en Argentina | VIDEO

En Argentina, la historia de un perro llamado “Porquería” ha conmovido a la afición del fútbol y se ha convertido en un fenómeno viral. Este can, fanático de Atlético Tucumán, no se pierde un solo partido en el Estadio Monumental José Fierro y es considerado por muchos como un verdadero talismán del club.

Su dueño, Pablo Vázquez, relató que todo comenzó casi por casualidad, cuando el perro asistió a un encuentro y, desde ese día, no dejó de acompañar al equipo en cada jornada. Con el tiempo, su presencia se volvió habitual y querida por los hinchas, especialmente por los niños, quienes lo describen como un animal cariñoso y juguetón.

La fama de “El Porquería” ha trascendido las tribunas y ahora también brilla en redes sociales. Su cuenta de Instagram, @el_porqueriadkno, supera los 11 mil seguidores y está llena de fotos y videos en los que aparece con la camiseta celeste y blanca de Atlético Tucumán.

Durante el encuentro del 9 de agosto entre Atlético Tucumán y Rosario Central, las cámaras captaron a “Porquería” paseando por las gradas, interactuando con los aficionados y posando para fotografías. Las imágenes se difundieron a gran velocidad en redes sociales, afianzando su popularidad y confirmándolo como una figura icónica para la hinchada.

