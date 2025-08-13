Miércoles, 13 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Nobuo Yamada muere a los 61 años de edad

Reportan el fallecimiento del cantante japonés conocido por interpretar la cortinilla de apertura del anime de Los Caballeros del Zodiaco

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

La noticia del fallecimiento de Nobuo Yamada ha conmovido al mundo del anime. ESPECIAL / X: @MOJOST_official

La noticia del fallecimiento de Nobuo Yamada ha conmovido al mundo del anime. ESPECIAL / X: @MOJOST_official

La agencia MOJOST confirmó este miércoles 13 de agosto que el cantante Nobuo Yamada, conocido por el nombre artístico NoB, falleció el pasado 9 de agosto a los 61 años. El músico era conocido por interpretar los temas de “Pegasus Fantasy” y “Blue Forever”, de la emblemática saga de anime Saint Seiya (Los Caballeros del Zodiaco).

Yamada nació el 20 de enero de 1964 en Japón. Su figura alcanzó fama internacional al convertirse vocalista de MAKE-UP.

En 2017 fue diagnosticado con cáncer de riñón, aunque esto no le impidió continuar cantando y realizando giras con sus músicos. No obstante, siete años después tuvo que hacer una pausa debido a la detección de un tumor cerebral. Entre las fechas canceladas se encontraba una presentación en México bajo el nombre Pegasus Fantasy Grand Finale en México.

Lee: Martes y Miércoles del Campo en Soriana: Estas son las ofertas de hoy y mañana

Pese a los problemas de salud, Yamada continuó presentándose en Japón y buscando mantenerse activo en la música aunque su salud finalmente se deterioró.

Así lo recuerda MOJOST: "Le dieron cinco años de vida, pero luchó con una fuerte voluntad de cantar. Se mantuvo como el ‘músico de rock NoB’ hasta el final".

La noticia de su fallecimiento ha conmovido al mundo del anime. En redes sociales, músicos, actores de doblaje y fans de todo el mundo han compartido sus condolencias y mensajes de agradecimiento por la huella imborrable de la voz de Yamada.

Te puede interesar: Decomisan material millonario en Sinaloa

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones