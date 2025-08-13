La agencia MOJOST confirmó este miércoles 13 de agosto que el cantante Nobuo Yamada, conocido por el nombre artístico NoB, falleció el pasado 9 de agosto a los 61 años. El músico era conocido por interpretar los temas de “Pegasus Fantasy” y “Blue Forever”, de la emblemática saga de anime Saint Seiya (Los Caballeros del Zodiaco).Yamada nació el 20 de enero de 1964 en Japón. Su figura alcanzó fama internacional al convertirse vocalista de MAKE-UP.En 2017 fue diagnosticado con cáncer de riñón, aunque esto no le impidió continuar cantando y realizando giras con sus músicos. No obstante, siete años después tuvo que hacer una pausa debido a la detección de un tumor cerebral. Entre las fechas canceladas se encontraba una presentación en México bajo el nombre Pegasus Fantasy Grand Finale en México.Pese a los problemas de salud, Yamada continuó presentándose en Japón y buscando mantenerse activo en la música aunque su salud finalmente se deterioró.Así lo recuerda MOJOST: "Le dieron cinco años de vida, pero luchó con una fuerte voluntad de cantar. Se mantuvo como el ‘músico de rock NoB’ hasta el final".La noticia de su fallecimiento ha conmovido al mundo del anime. En redes sociales, músicos, actores de doblaje y fans de todo el mundo han compartido sus condolencias y mensajes de agradecimiento por la huella imborrable de la voz de Yamada.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB