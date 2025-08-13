Miércoles, 13 de Agosto 2025

La Casa de los Famosos México: ¿A qué hora empiezan las nominaciones hoy 13 de agosto?

En este ombligo de la semana, empieza una de las dinámicas más importantes de La Casa de los Famosos 

Hoy, la conducción del programa estará a cargo de Galilea Montijo, quien liderará la gala en la que se definirá el rumbo de esta semana. ESPECIAL / La Casa de los Famosos México

Hoy es miércoles de nominaciones en La Casa de los Famosos 2025, y los participantes deberán revelar sus movimientos estratégicos tras los recientes acontecimientos dentro del reality. En esta jornada clave, conoceremos a los famosos que quedarán en peligro de eliminación. La conducción del programa estará a cargo de Galilea Montijo, quien liderará la gala en la que se definirá el rumbo de esta semana.

¿A qué hora y por dónde ver las nominaciones del 13 de agosto?

La transmisión se llevará a cabo a las 10:00 PM por Canal 5, en televisión abierta. Además, los seguidores del programa podrán seguir todos los detalles a través de la plataforma Vix+. En esta app también se podrá disfrutar de la pregala y la postgala, con contenido exclusivo sobre lo que ocurre dentro de la casa.

Estos son todos los participantes de “La Casa de los Famosos México”

  • Facundo – Conductor
  • Aarón Mercury – Influencer
  • Alexis Ayala – Actor
  • Mar Contreras – Actriz
  • Aldo Tamez De Nigris – Atleta
  • Dalilah Polanco – Actriz
  • Priscila Valverde – Reina de belleza
  • Shiky – Conductor e influencer
  • Ninel Conde – Actriz y cantante
  • El Guana – Conductor
  • Elaine Haro – Actriz y cantante
  • El Abelito – Influencer

Lista de eliminados

  • Olivia Collins – Actriz (Primera eliminada)
  • Adrián Di Monte – Actor (Segundo eliminado)

Actividades semanales en el reality

  • Lunes: Prueba del líder
  • Martes: Desafío del presupuesto
  • Miércoles: Nominaciones
  • Jueves: Cena con los nominados
  • Viernes: Gala de salvación y fiesta temática
  • Domingo: Eliminación, posicionamientos y momento de sinceramiento

