La Casa de los Famosos México: ¿A qué hora empiezan las nominaciones hoy 13 de agosto?

Hoy es miércoles de nominaciones en La Casa de los Famosos 2025, y los participantes deberán revelar sus movimientos estratégicos tras los recientes acontecimientos dentro del reality. En esta jornada clave, conoceremos a los famosos que quedarán en peligro de eliminación. La conducción del programa estará a cargo de Galilea Montijo, quien liderará la gala en la que se definirá el rumbo de esta semana.

¿A qué hora y por dónde ver las nominaciones del 13 de agosto?

La transmisión se llevará a cabo a las 10:00 PM por Canal 5, en televisión abierta. Además, los seguidores del programa podrán seguir todos los detalles a través de la plataforma Vix+. En esta app también se podrá disfrutar de la pregala y la postgala, con contenido exclusivo sobre lo que ocurre dentro de la casa.

Estos son todos los participantes de “La Casa de los Famosos México”

Facundo – Conductor

Aarón Mercury – Influencer

Alexis Ayala – Actor

Mar Contreras – Actriz

Aldo Tamez De Nigris – Atleta

Dalilah Polanco – Actriz

Priscila Valverde – Reina de belleza

Shiky – Conductor e influencer

Ninel Conde – Actriz y cantante

El Guana – Conductor

Elaine Haro – Actriz y cantante

El Abelito – Influencer

Lista de eliminados

Olivia Collins – Actriz (Primera eliminada)

Adrián Di Monte – Actor (Segundo eliminado)

Actividades semanales en el reality

Lunes: Prueba del líder

Prueba del líder Martes: Desafío del presupuesto

Desafío del presupuesto Miércoles: Nominaciones

Nominaciones Jueves: Cena con los nominados

Cena con los nominados Viernes: Gala de salvación y fiesta temática

Gala de salvación y fiesta temática Domingo: Eliminación, posicionamientos y momento de sinceramiento

