Este miércoles 13 de agosto la plataforma de streaming más famosa del mundo, Netflix, estrena cinco nuevos contenidos. Conoce las historias que a partir de hoy se pueden ver en Netflix y disfruta en tu tiempo de ocio audiovisual la mejor para ti.Es una película documental que hoy se estrena en Netflix. Se trata de una conmovedora crónica sobre el perdón, la familia y el poder transformador del arte, donde la música y la narración multimedia se entrelazan y dan paso a un innovador álbum visual documental. A través de un relato honesto y fragmentos líricos de su autoría, el músico James «JJ’88» Jacobs revela desde la prisión sus batallas más íntimas como alguien que cometió, y también sufrió, actos violentos. Esta odisea musical y documental compuesta tras las rejas muestra su búsqueda de sanación y paz a medida que crece y cumple una condena de doble cadena perpetua. La directora Contessa Gayles colaboró con el protagonista y guionista, JJ’88, y el productor general y musical Richie Reseda en la labor de combinar las narraciones de quienes participan en el documental con diferentes recuerdos imaginarios, sueños y diálogos espirituales, todo ambientado con la música original de JJ’88.La segunda temporada del reality show de Reino Unido ya está disponible en Netflix. Un grupo de solteros del Reino Unido e Irlanda que buscan enamorarse por lo que son y no por su apariencia aceptan probar un enfoque inusual y moderno: Elegir a la persona con la que se casarán sin haberla visto antes. A lo largo de varias semanas, las nuevas parejas de prometidos se mudarán juntas, planearán sus bodas y descubrirán si su conexión física es tan increíble como la relación emocional que desarrollaron en las cápsulas. Cuando llegue el día de la boda, ¿el mundo real y los factores externos habrán logrado apartarlos, o se casarán con quien los enamoró a ciegas? Esta serie, es presentada por Emma y Matt Willis.La serie de drama y thriller de India ya se puede ver en Netflix. En la volátil década de 1970, un tenaz espía de la India, Vishnu Shankar, debe vencer a un enemigo del otro lado de la frontera en una lucha de astucia y estrategia con el objetivo de sabotear un programa nuclear. Con Pratik Gandhi, Sunny Hinduja, Anup Soni, Rajat Kapoor, Tillotama Shome, Suhail Nayyar, Kritika Kamra.Es una serie francesa de comedia y drama que hoy se lanza en Netflix. Samia, Léo, David y Jess son un grupo de amigos que viven en Marsella y se conocen desde la infancia. Un viernes 13, deciden jugar a la lotería y, para su sorpresa, terminan sacándose el premio gordo. Pero tienen 17 años, y con esa edad, es imposible reclamarlo. He allí el primer problema de muchos, porque ¿qué más podría resultar de un grupo de jóvenes con 17 millones de euros?Es una película de animación que a partir de hoy está disponible en Netflix. Del visionario director Genndy Tartakovsky llega a Netflix una comedia animada para adultos sobre un perro llamado Bull, que descubre que sus humanos planean llevarlo a castrar a la mañana siguiente. Sin duda, es algo que cambiará su vida, por lo que decide irse de aventura con su manada de mejores amigos y disfrutar de las últimas 24 horas que le quedan con su cuerpo completo. Nada podría salir mal.XM