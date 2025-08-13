Este miércoles 13 de agosto la plataforma de streaming más famosa del mundo, Netflix, estrena cinco nuevos contenidos. Conoce las historias que a partir de hoy se pueden ver en Netflix y disfruta en tu tiempo de ocio audiovisual la mejor para ti.

Canciones desde el encierro. ESPECIAL/NETFLIX.

Canciones desde el encierro

Es una película documental que hoy se estrena en Netflix. Se trata de una conmovedora crónica sobre el perdón, la familia y el poder transformador del arte, donde la música y la narración multimedia se entrelazan y dan paso a un innovador álbum visual documental. A través de un relato honesto y fragmentos líricos de su autoría, el músico James «JJ’88» Jacobs revela desde la prisión sus batallas más íntimas como alguien que cometió, y también sufrió, actos violentos. Esta odisea musical y documental compuesta tras las rejas muestra su búsqueda de sanación y paz a medida que crece y cumple una condena de doble cadena perpetua. La directora Contessa Gayles colaboró con el protagonista y guionista, JJ’88, y el productor general y musical Richie Reseda en la labor de combinar las narraciones de quienes participan en el documental con diferentes recuerdos imaginarios, sueños y diálogos espirituales, todo ambientado con la música original de JJ’88.

El amor es ciego: Reino Unido, temporada 2. ESPECIAL/NETFLIX.

El amor es ciego: Reino Unido, temporada 2

La segunda temporada del reality show de Reino Unido ya está disponible en Netflix. Un grupo de solteros del Reino Unido e Irlanda que buscan enamorarse por lo que son y no por su apariencia aceptan probar un enfoque inusual y moderno: Elegir a la persona con la que se casarán sin haberla visto antes. A lo largo de varias semanas, las nuevas parejas de prometidos se mudarán juntas, planearán sus bodas y descubrirán si su conexión física es tan increíble como la relación emocional que desarrollaron en las cápsulas. Cuando llegue el día de la boda, ¿el mundo real y los factores externos habrán logrado apartarlos, o se casarán con quien los enamoró a ciegas? Esta serie, es presentada por Emma y Matt Willis.

Guardianes de una gran nación. ESPECIAL/NETFLIX.

Guardianes de una gran nación

La serie de drama y thriller de India ya se puede ver en Netflix. En la volátil década de 1970, un tenaz espía de la India, Vishnu Shankar, debe vencer a un enemigo del otro lado de la frontera en una lucha de astucia y estrategia con el objetivo de sabotear un programa nuclear. Con Pratik Gandhi, Sunny Hinduja, Anup Soni, Rajat Kapoor, Tillotama Shome, Suhail Nayyar, Kritika Kamra.

Jóvenes y millonarios. ESPECIAL/NETFLIX.

Jóvenes y millonarios

Es una serie francesa de comedia y drama que hoy se lanza en Netflix. Samia, Léo, David y Jess son un grupo de amigos que viven en Marsella y se conocen desde la infancia. Un viernes 13, deciden jugar a la lotería y, para su sorpresa, terminan sacándose el premio gordo. Pero tienen 17 años, y con esa edad, es imposible reclamarlo. He allí el primer problema de muchos, porque ¿qué más podría resultar de un grupo de jóvenes con 17 millones de euros?

Despelote. ESPECIAL/NETFLIX.

Despelote

Es una película de animación que a partir de hoy está disponible en Netflix. Del visionario director Genndy Tartakovsky llega a Netflix una comedia animada para adultos sobre un perro llamado Bull, que descubre que sus humanos planean llevarlo a castrar a la mañana siguiente. Sin duda, es algo que cambiará su vida, por lo que decide irse de aventura con su manada de mejores amigos y disfrutar de las últimas 24 horas que le quedan con su cuerpo completo. Nada podría salir mal.

