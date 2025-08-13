Conciertos en Guadalajara | Leonel García alista "El Show": Una velada romántica y de éxitos

El cantante Leonel García llega a una nueva faceta de su carrera como solista. Una faceta donde ha pulido su estilo y madurado su propio sonido, -como lo hacen los buenos vinos-, tras años de experiencia y exploración musical. Una faceta que el cantautor compartirá con sus fanáticos de Guadalajara por medio de la gira "El Show", donde cantará en vivo y en directo los temas de su disco más reciente, además de los grandes éxitos que han marcado su carrera en solitario.

"El Show" se compone de doce canciones inéditas, grabadas en sesiones con banda en vivo, logrando una atmósfera cálida, un material que dialoga con el oyente sobre el paso del tiempo, el amor, y que contó con colaboraciones de artistas como Natalia Lafourcade y Edén Muñoz. De modo que aquí en Guadalajara será una noche romántica, poética, sin distancia del público, un show orgánico y artesanal que Leonel García está muy entusiasmado de compartir con los tapatíos, según compartió en entrevista con EL INFORMADOR. Una ciudad que siempre lo ha recibido de brazos abiertos en sus proyectos como solista.

"Quería dejar a la gente con música nueva y que tuvieran un disco nuevo para escuchar. Por fortuna sí salieron las canciones correctas y logré hacer un disco como el que yo quería", dice el cantante. "Pero no sabía si iba a poder tocarlo en vivo, entonces me encanta que estemos logrando ir a Guadalajara otra vez, antes de que empiece la locura del nuevo año. Es una ciudad que siempre me da mucho gusto siempre que voy, porque me deja demostrarles lo que hago también en solitario, y de ir creciendo con un público que por fortuna ha sido muy lindo. Poder volver me emociona".

Una velada íntima a través de su historia como solista

La noche será un recorrido a través de la trayectoria de Leonel García, tanto como cantautor como compositor de las melodías que ha escrito para otros artistas, además de cantar en vivo y en directo, acompañado de seis músicos, las canciones de su material discográfico más reciente, "El Show", el cual ha sido bien recibido en varias ciudades. El cantante se dice satisfecho del concepto musical, directo, una materia sonora que fluye, algo de lo que forma parte el público: algo real.

"Es un disco y un show muy orgánico. No hay que seguir ni una secuencia, todo lo estamos tocando en vivo y eso me da mucho gusto. Es un show hecho de manera artesanal, no hay nada grabado, los músicos tocan maravillosamente bien, todos son unos ejecutantes de primera, y por su cuenta son jazzistas, salseros. Se armó una banda muy sólida, se siente, y la gente lo está disfrutando. Me encanta la banda, la verdad es que podría hacer el show sin mí, pero bueno, ahí yo les ayudo", bromea.

Para la construcción de "El Show", Leonel García compartió que la influencia de la música country ha tenido una presencia importante en estas últimas temporadas de su vida. La manera en la que se articulan la música y las letras con un entretejido poético, como una manera única de ver el mundo, ha sido una escuela constante y un aprendizaje sonoro en la manera en la que ha compuesto sus últimos materiales discográficos.

"Los cantantes de country son narradoras de historias, son básicamente trovadores, y siempre están contando historias de amor, de abandono, del pasado, de la familia", dice Leonel. "Muchas cosas con un nivel poético y sintético muy alto, el country tiene letras espectaculares, aprendes a decir en una frase un montón de información. Y creo que de tanto que estaba escuchando, se ha ido metiendo en mi música, en la cadencia, el tipo de acordes".

El cantautor también hizo hincapié en la influencia que ha tenido en él la música brasileña, el folk americano, y lo mexicano, su manera particular de entender México, desde el mariachi y el bolero hasta el pop de Timbiriche. "Creo que el estilo de un artista es la suma de todas las influencias que lo han marcado, de todo lo que uno ama, y cómo, al pasar por tu propio filtro, sale algo que es único, que es tu estilo, la forma en que tú suenas", dice Leonel. "A mis 50, puedo decir que sigo tratando de pulir mi estilo, y llegar a un sonido que sea cada vez más mío".

El proceso creativo del artista

Para un artista de su talla, años y experiencia, el proceso creativo, no obstante, es un estado al que él entra con facilidad. Es una predisposición, una necesidad de componer que le nace de las entrañas, una inquietud estética, un escozor musical. "No llego con nada escrito. Me siento con mi guitarra y empiezan a aparecer melodías que vienen con ciertas palabras. Ese balbuceo interno empieza a darte formas, escuchas cierta palabra o cierta frase en la melodía, y entonces la empiezo a verbalizar, la hago más consciente, y ya de ahí desarrollo el tema. Entonces el cerebro empieza a decir, podemos arrojar esto, esta frase, esta rima, podemos por aquí... más o menos ese es el proceso creativo cuando hago canciones".

"El Show Pausa Tour" de Leonel García tendrá lugar el próximo sábado 23 de agosto en el Teatro Solares GMM, ubicado en P.º del Amanecer 460, en Zapopan. Boletos desde $2200 pesos en general, y $2800 en VIP.

"Los quiero invitar a que escuchen mi disco más reciente, se llama "El Show", y que me acompañen a cantar juntos las canciones de ese disco y de todos mis demás discos como artista en solitario, además de muchas otras canciones que he escrito. Es un show muy bonito, muy intenso, gracias por recibirme", finalizó el cantante.

