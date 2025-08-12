Martes, 12 de Agosto 2025

Cámara de Comercio de Guadalajara celebra su 137 aniversario

Javier Arroyo, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, ofreció un mensaje a los asistentes, quienes disfrutaron de un emotivo evento en el que se destacó el papel que representa la familia en la vida de todo emprendedor y empresario

Por: Xochitl Martínez

Diego Bouquet, Checo Barrera, Joel Hernández, David Bercovici y Juan Carlos Orea durante el 137 aniversario de la Cámara de Comercio de Guadalajara. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 15 de agosto 2025

Javier Rosales y Carlos Lamadrid. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Salvador Aguilar y Diego Bouquet. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Juan Carlos Orea, Juan Pablo García Rulfo y Javier Bercovici. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Verónica Delgadillo. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Alejandra Arreola. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Juan Arturo Covarrubias. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Alberto Martínez Barone y Julio García. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Ángela Orozco. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Raúl Frías y Miguel Ángel Landeros. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

David Pérez Rulfo. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

José Luis González Íñigo y Javier Arroyo. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Carmen Barone y Bernardo Cueva. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Jorge Corvera, René Rivial, Florencia Rivial y Luis Aranguren. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Ernesto Bermúdez, Rodolfo de Paul y Alejandro Muñoz. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Gustavo Santoscoy y Arturo Zamora. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Ileana Rivera. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Santiago Cueva y Silvia Flores. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Mario Martínez Barone, Ernesto Gómez Ibarra y José Luis Covarrubias. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

José Trinidad Padilla y Yusef Julián Kanchi Gómez. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Luis Aranguren y Juan Arturo Covarrubias. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

En el marco del 137 aniversario de la Cámara de Comercio de Guadalajara se organizó un gran evento, en el que se hizo entrega de cinco galardones que reconocen la labor de ciudadanos y empresas jaliscienses que contribuyen al crecimiento económico y social del Estado.

El evento presidido por Javier Arroyo, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, y Pablo Lemus, gobernador constitucional del Estado de Jalisco, conmemoró 13 décadas de servicio a la comunidad empresarial y social de Jalisco, donde se tuvo como invitados a Verónica Delgadillo, presidenta municipal de Guadalajara; Juan José Frangie, presidente municipal de Zapopan; así como ex gobernadores de Jalisco, funcionarios gubernamentales, empresarios, líderes sindicales, directivos de medios de comunicación y universidades, entre varios más.

Tras la bienvenida a los asistentes se proyectó un video institucional, para luego dar paso a la entrega de reconocimientos, comenzando por el galardón #YosoyCámara, que fue para Ileana Rivera Gastélum por su trabajo en el sector inmobiliario. Joven Emprendedor fue para Yusef Julián Kanchi Gómez y Andrés González Reyes Retana por la empresa Baywa/DMsolar S. de R.L.; la Medalla de honor fue para la Feria Internacional de Libro de Guadalajara que fue recibido por Trinidad Padilla López, presidente de la FIL. El reconocimiento Mexicano sin fronteras fue para Bernardo Cueva Martínez, entrenador institucional del Chelsea de la Liga Premier de Inglaterra. Y Mercurio Empresarial fue para Grupo Sesajal de José Luis González e Íñigo González Covarrubias.

LEE: Cámara de Comercio pide acabar con la informalidad y fortalecer el Estado de derecho

Para cerrar con broche de oro, Javier Arroyo ofreció un mensaje a los asistentes, quienes disfrutaron de un emotivo evento, lleno de inspiración en el que se destacó el papel fundamental que representa la familia en la vida de todo emprendedor y empresario.

Evento: 137 Aniversario de la Cámara de Comercio de Guadalajara.

Lugar: Salones Guadalajara.

Fecha: 30 de julio de 2025.

Invitados: 400.

Patrocinadores: Farmacias Guadalajara, Dalton, Iron Tigers, Viterra, Esgari, Tequila Centinela y Hospital San Javier.

