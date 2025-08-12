En el marco del 137 aniversario de la Cámara de Comercio de Guadalajara se organizó un gran evento, en el que se hizo entrega de cinco galardones que reconocen la labor de ciudadanos y empresas jaliscienses que contribuyen al crecimiento económico y social del Estado.

El evento presidido por Javier Arroyo, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, y Pablo Lemus, gobernador constitucional del Estado de Jalisco, conmemoró 13 décadas de servicio a la comunidad empresarial y social de Jalisco, donde se tuvo como invitados a Verónica Delgadillo, presidenta municipal de Guadalajara; Juan José Frangie, presidente municipal de Zapopan; así como ex gobernadores de Jalisco, funcionarios gubernamentales, empresarios, líderes sindicales, directivos de medios de comunicación y universidades, entre varios más.

Tras la bienvenida a los asistentes se proyectó un video institucional, para luego dar paso a la entrega de reconocimientos, comenzando por el galardón #YosoyCámara, que fue para Ileana Rivera Gastélum por su trabajo en el sector inmobiliario. Joven Emprendedor fue para Yusef Julián Kanchi Gómez y Andrés González Reyes Retana por la empresa Baywa/DMsolar S. de R.L.; la Medalla de honor fue para la Feria Internacional de Libro de Guadalajara que fue recibido por Trinidad Padilla López, presidente de la FIL. El reconocimiento Mexicano sin fronteras fue para Bernardo Cueva Martínez, entrenador institucional del Chelsea de la Liga Premier de Inglaterra. Y Mercurio Empresarial fue para Grupo Sesajal de José Luis González e Íñigo González Covarrubias.

Para cerrar con broche de oro, Javier Arroyo ofreció un mensaje a los asistentes, quienes disfrutaron de un emotivo evento, lleno de inspiración en el que se destacó el papel fundamental que representa la familia en la vida de todo emprendedor y empresario.

Evento: 137 Aniversario de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Lugar: Salones Guadalajara. Fecha: 30 de julio de 2025. Invitados: 400. Patrocinadores: Farmacias Guadalajara, Dalton, Iron Tigers, Viterra, Esgari, Tequila Centinela y Hospital San Javier.

CP