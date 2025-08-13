Un posible encuentro entre Cazzu y Belinda genera expectativa . La trapera argentina confirmó que se verá pronto con la cantante y actriz, dejando a sus seguidores intrigados sobre el motivo de la reunión.

Hace algunos meses, Julieta Emilia Cazzuchelli no veía probable acercarse a Beli, quien también es ex pareja de Christian Nodal y padre de su hija Inti, porque consideraba que eso podría alimentar el morbo tras su separación. A la fecha, sin embargo, la situación ha cambiado.

En entrevista con Ventaneando, la llamada "Nena Trampa" compartió sobre la actriz: "Todavía no la conozco. Ya la voy a conocer, voy a tener la suerte de conversar con ella ", dijo a su llegada a México. Además, destacó su talento: "Ella es un ícono. Es un ícono del pop y de la música que va a pasar a la historia, ella lo sabe".

Se desconoce si habrá una colaboración musical o si se trata únicamente de un encuentro amistoso.

Visita México para promocionar su libro

Julieta, quien se presentará en México el próximo octubre, llegó al país para presentar su libro Perreo: Una Revolución y señaló que se quedaría poco tiempo, para aprovechar la oportunidad de convivir con sus fanáticos.

En esta ocasión no estuvo acompañada de Inti, quien suele asistir incluso a grabaciones musicales. " Es la primera vez que la dejo. Se quedó con su abuela y sus tías . Sé que está súper divertida y espero poder traerla la próxima vez", comentó a la prensa.

Cazzu también fue cuestionada sobre su relación actual con Christian Nodal, específicamente sobre si convive con Inti, dado que en redes sociales parece distante. Sin querer generar polémica, respondió: "Creo que esas son preguntas que son sobre todo para él, pero lo que ven es lo que hay".

Respecto a la familia de Nodal, expresó respeto y cariño: "Cruzamos mensajes, cruzamos fotitos. Ustedes saben que yo soy para la construcción, esa es la intención".

En cuanto a su vida personal, Cazzu mencionó que está soltera y enfocada en sus compromisos profesionales: "El amor te quita mucha energía de buena manera, pero yo ahora la pongo en mi trabajo y en mi bebé; eso cambia la perspectiva. Ahora me imagino darle energía a un tipo".

