Nirvana, plenitud tropical

Encontrar el traje de baño perfecto puede convertirse en un verdadero reto. Es por eso que Carla Herrera decidió emprender un concepto en el que mezcla diseño y comodidad para disfrutar completamente de una estadía en la playa.

Se trata de Nirvana Beachware & Travel, firma con la que esta diseñadora tapatía se abre paso en la industria de la moda con una propuesta versátil, vanguardista y con un toque femenino, mediante una completa línea que apuesta por trajes de baño, accesorios, ropa de playa, bolsos, sombreros y estuches de viaje.

La diseñadora señala que su inquietud por ofrecer trajes y accesorios de playa surge ante las escasas opciones que tienen las mexicanas para encontrar prendas que se adapten por completo a las necesidades corporales y estéticas que buscan en un sencillo o sofisticado look tropical y sentirse más cómodas al momento de viajar.

“La marca empezó con la idea de poder innovar con diseño en trajes de baño y no ser réplica y copia de otras marcas que se han lanzado sin ninguna propuesta en especial, vi esa necesidad en el mercado”, explica Carla Herrera al recordar que su acercamiento a la moda nace desde una tradición familiar, ya que su madre tiene más de 35 años de experiencia en la maquila de marroquinería y moda para exportación.

Con el conocimiento que Carla adquirió sobre el mundo de la moda desde su infancia, decidió complementar y formalizar su preparación con las licenciaturas en Administración de Negocios y Mercadotecnia en la Universidad Panamericana y Diseño Textil y de Modas en la Universidad del Valle de México, además de forjar su carrera desde importantes agencias de publicidad, lo que le ha dado un panorama global sobre las necesidades del consumidor.

“Noté que esto era un mercado gigantesco, pero a la vez abandonado, donde a nivel nacional no hay ningún diseñador que cubra este nicho. Así empecé con esta marca, con una propuesta fashion en trajes de baño. No quería venderla como ‘fast-fashion’. Las marcas internaciones tienen un toque muy europeo o colombiano, no tienen propuestas tropicalizadas para México”.

La diseñadora puntualiza que una de las características que son prioridad para Nirvana Beachware es la variedad de tallas y que realmente puedan adaptarse y cubrir las necesidades de los rasgos mexicanos.

“Son tallas reales, no están reducidas, son pensadas en la mamá joven que quiere sentirse más cómoda, para aquellas que no encuentran un traje de baño en especial, tenemos propuestas tanto para las chicas atléticas como para quien no quiere enseñar tanto”.

El tip clave

Carla Herrera hace hincapié en la importancia de seleccionar un traje de baño que realmente te haga sentir cómoda en movimientos y se adapte completamente a los gustos personalizados, por lo que no dejarse llevar por los cánones de belleza es primordial para que vestir prendas de playa resulte una experiencia agradable. “Vemos cosas que están de moda, pero tenemos que tener en cuenta nuestro tipo de cuerpo y así seleccionar el traje de baño más indicado, no solo hay que dejarnos llevar por el diseño o el color que se está usando”.