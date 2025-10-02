El cambio de look de Pamela Anderson ha dado bastante de qué hablar, especialmente porque la actriz ha estado muy presente en la Semana de la Moda de París, donde deslumbró con un nuevo color de pelo en tendencia.

La estrella de "Baywatch" dejó de lado su melena rubia, uno de sus sellos de identidad y estilo, para unirse al grupo de pelirrojas con un bello tono de cabello cobrizo. Y no solo eso, lució este cambio con un corte de pelo que rejuvenece.

El cambio de look de Pamela Anderson: de rubia a pelirroja

El estilista de Pamela Anderson, John Nollet, dijo a WWD que había creado un look "muy diferente, muy rock, muy juvenil".

La actriz de 58 años ya no está siguiendo reglas de moda y belleza, sino que está siendo fiel a sus gustos cada vez más. Esto lo ha dejado claro desde que decidió llevar el rostro sin maquillaje, o aplicando muy poco. Ahora, se despide de su rubio característico, para lucir un tono de cabello cobrizo.

Nollet cuenta al medio mencionado, que Pamela lo buscó para lograr un look afín con el personaje que interpretará en una nueva película, y que ella se mostró entusiasmada con la propuesta de coloración y de corte. Ambos se inspiraron en el personaje de la actriz Marlène Jobert en el filme Nous Ne Vieillirons Pas Ensemble (Nunca envejeceremos tanto, 1972).

Los tintes cobrizos toman fuerza este otoño. En el caso de Pamela Anderson, se trata de una tonalidad suave que se ha ido degradando con el paso de los días hacia un lindo Strawberry Blonde, como hemos visto en su aparición en el desfile de Mugler hoy. Este es un tono que ha estado conquistando a las más fashionistas desde el año pasado.

El corte de cabello shaggy, ideal para mujeres de 50

El corte de cabello shaggy también forma parte de su nuevo look. "Lo que es súper bonito y emocionante de este corte de pelo es que puedes lucir muchísimos peinados diferentes cada día. Depende de cómo te sientas. Puedes ser muy femenina, inspirada en los 80, y a la vez muy moderna ", dice el estilista.

Pamela Anderson ha lucido diferentes peinados estos días, lo que confirma la declaración de su estilista. En una de las primeras imágenes con su nuevo look, publicada en redes sociales, lleva el pelo liso con fleco de lado.

Este miércoles 1 de octubre, lució un estilo más audaz con un "wet look" peinado hacia atrás y sutilmente ladeado en el desfile de Tom Ford.

Hoy, deslumbró en el front row de Mugler con un peinado enmarcando el rostro, al mejor estilo del shaggy que triunfó en los 70.

El corte de cabello es ideal para quienes quieren tener una melena midi, con un estilo moderno y práctico. Es ideal tanto para mujeres jóvenes como maduras , con su efecto rejuvenecedor.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL