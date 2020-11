Niegan libertad condicional a Eleazar Gómez y regresa a prisión

Eleazar Gómez volverá al reclusorio Norte luego de la audiencia que sostuvo este día con Tefi Valenzuela, su pareja, quien lo denunció por la violencia ejercida en su contra el pasado 5 de noviembre.

En el lugar se encontraba la prima y mamá del actor, quien tuvo problemas de presión y decidió no hablar con la prensa.

"(Eleazar) regresa al reclusorio, y yo espero... Ay, que esta niña entienda que tiene mamá y todos estamos demasiado tristes por lo que hoy pasó".

Dijo que de ninguna manera está apoyando o justificando lo que hizo su primo, y rompió en llanto cuando se refirió a ella.

"Tefy, yo no tengo el gusto de conocerte pero creo que no se vale, no se vale lo que tú le estás haciendo a mi primo. Sabes que te ama, sabes que te adora y por un arranque no sé de qué, porque no sé exactamente lo que pasó, te pido de corazón que lo perdones. Ya bastante destrozada tiene su vida, su carrera y mi tía que está mala... ella venía con mucha emoción pensando que íbamos a regresar con él a la casa, pero pues no fue así".

Aseguró que su primo también tiene lesiones, y que incluso hay un video en el que ella lo amenaza si es que la sigue molestando.

jb