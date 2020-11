Stephanie Valenzuela habla sobre Eleazar "N": "Tengo que ser fuerte"

Stephanie Valenzuela habló sobre lo sucedido con Eleazar “N”, acusado la semana pasada de haberla golpeado, hecho que la modelo lamentó ; sin embargo, subrayó que tiene “que ser fuerte”.

En entrevista con “Ventaneando”, Stephanie dijo que no había hablado sobre el actor porque no se sentía preparada emocionalmente. Toda vez que no deseó que ninguna otra mujer pasara por lo mismo.

“Me considero una mujer fuerte”, dijo Valenzuela. “Tengo que romper con este ciclo (...) si yo no denuncio, va a haber una quinta chica que será maltratada y, Dios no quiera, no corra con la misma suerte que yo y termine muerta”.

La modelo peruana reveló que ella recién vino a México sólo a grabar un videoclip, pero le gustó el país y se quedó por algunos planes musicales; de los meses que lleva en México, sólo tres de ellos había salido con Eleazar “N”.

“Teníamos muchos sueños, nos la llevábamos muy bien”, lamentó.

Finalmente, Valenzuela agradeció a quienes le han ayudado y acompañado con todo el proceso legal a pesar de ser extranjera.

“Creo que en esta ocasión no va a hacer fácil desmentir algo que está probado”, dijo.

