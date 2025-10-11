Inauguran Festival Cervantino con mensaje para Veracruz

El día de ayer, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, inauguró la edición 53 del Festival Internacional Cervantino con un mensaje de apoyo a Veracruz debido a las inundaciones que han sufrido en las últimas horas. "Quiero enviar por principio un saludo afectuoso a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle. Toda nuestra solidaridad con Veracruz y todos los estados afectados", expresó la funcionaria.

Pidió un aplauso para quienes han hecho posible que durante 17 días se presente un amplio programa de arte escénicas nacionales (Veracruz) e internacionales (Reino Unido). "Quiero saludar por supuesto y con mucha emoción nuevamente a Petrona de la Cruz, un aplauso".

También mencionó a los galardonados este año con la Presea Cervantina 2025: el periodista Huemanzin Rodríguez, reconocido póstumamente ("fue fundamental y generoso" en los primeros años de trabajo de Curiel), y la dramaturga en lengua tsotsil Petrona de la Cruz; así como a Aurora Cárdenas, a quien se le entregó la Presea Eugenio Trueba Olivares, y Alfonso Ochoa, que se le dio el reconocimiento al Periodista Destacado.

"En sus 53 años de historia, este maravilloso festival se ha consolidado como uno de los más importantes del mundo. Es un festival que está reconocido no sólo por su calidad y su programación, sino por la capacidad de reinventarse y porque coloca a las culturas de México en un punto central de esta programación".

Curiel describió al Cervantino como una "invitación a construir juntas, juntos, un país más sensible, más libre, más justo y, por supuesto, más humano. Vamos a vivir 17 días de una programación diversa, de una puesta muy importante, nacional, internacional, que va a tener un circuito en 22 estados".

Agradeció nuevamente a Veracruz como invitado de honor y dijo que "tiene una programación sorprendente, tradicional, pero también contemporánea. Hoy vamos a inaugurar con un maravilloso fandango monumental para poder bailar". Sobre Reino Unido habló de la coincidencia de coyunturas que tienen que ver "con la diversidad y el fortalecimiento de los lazos".

Por último, invitó a los asistentes a disfrutar de una "edición que está llena de apuestas, de calidad y diálogo intercultural".

Antes de que Curiel tomara la palabra se presentó el Ensamble Cervantino, que tocó piezas como "Imagine", "El jinete" y "Camino de Guanajuato".

En el presídium estuvieron la Rectora de la Universidad de Guanajuato, Claudia Susana Gómez López; la embajadora británica en México, Susannah Goshko; la secretaría de Cultura de Veracruz, María Xóchitl Molina González, y Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato, entre otros funcionarios.

