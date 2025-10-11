Desde hace mucho tiempo, dentro de la astrología, se ha creído que los colores tienen una poderosa influencia en nuestras emociones y en nuestro entorno. Se dice que cada color vibra a una frecuencia específica y se relaciona con diferentes aspectos de nuestra vida, como la salud, el amor y la prosperidad.

En este sentido, Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos.

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana, del 11 y 12 de octubre del 2025.

Aries: El color rojo potenciará tu carisma.

Tauro: El azul será tu color de poder.

Géminis: El rosa mexicano será tu aliado energético.

Cáncer: El color blanco te traerá paz y claridad.

Leo: El color naranja reforzará tu energía vital.

Virgo: El verde te conectará con la sanación

Libra: El color amarillo te rodeará de buena vibra.

Escorpión: El color rojo atraerá poder, magnetismo y vitalidad a tu entorno.

Sagitario: El color verde activará tu armonía interior.

Capricornio: El color naranja traerá alegría, entusiasmo y buena compañía.

Acuario: Los colores verde y azul potenciarán tu energía y claridad.

Piscis: Los colores azul y rojo aumentarán tu fuerza interior y tu claridad.

Con información de Mhoni Vidente

