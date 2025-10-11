Sábado, 11 de Octubre 2025

Mhoni Vidente: Colores de la suerte para cada signo el fin de semana

Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos

Por: El Informador

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana. FACEBOOK / Mhoni Vidente

Desde hace mucho tiempo, dentro de la astrología, se ha creído que los colores tienen una poderosa influencia en nuestras emociones y en nuestro entorno. Se dice que cada color vibra a una frecuencia específica y se relaciona con diferentes aspectos de nuestra vida, como la salud, el amor y la prosperidad. 

En este sentido, Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos. 

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana, del 11 y 12 de octubre del 2025.

  • Aries: El color rojo potenciará tu carisma. 
  • Tauro: El azul será tu color de poder. 
  • Géminis: El rosa mexicano será tu aliado energético.
  • Cáncer: El color blanco te traerá paz y claridad.
  • Leo: El color naranja reforzará tu energía vital. 
  • Virgo: El verde te conectará con la sanación
  • Libra: El color amarillo te rodeará de buena vibra.
  • Escorpión: El color rojo atraerá poder, magnetismo y vitalidad a tu entorno.
  • Sagitario: El color verde activará tu armonía interior. 
  • Capricornio: El color naranja traerá alegría, entusiasmo y buena compañía.
  • Acuario: Los colores verde y azul potenciarán tu energía y claridad. 
  • Piscis: Los colores azul y rojo aumentarán tu fuerza interior y tu claridad. 

Con información de Mhoni Vidente

