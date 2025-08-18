Netflix ya tiene fecha de estreno para el Frankenstein de Guillermo del Toro

Ya tenemos fecha para la esperada nueva película del aclamado cineasta mexicano Guillermo del Toro.

Se trata de una nueva adaptación de "Frankenstein" y es uno de los proyectos más apreciados y personales del cineasta.

Guillermo del Toro es reconocido por su fascinante visión en el cine ya que mezcla fantasía y terror gótico, y en esta ocasión lo demostrará con la novela clásica de Mary Shelley donde confiesa que será una versión aún más emotiva y personal.

¿Cuándo llega Frankenstein de Guillermo del Toro a Netflix?

A través de las redes sociales de la plataforma de streaming Netflix publicaron un cartel donde ya nos revelaron que la película de Frankenstein llegará el próximo 7 de noviembre.

Por ello, muchos cinéfilos ya están ansiosos por verla, sin embargo, se especula que habrá un primer estreno en algunos cines en octubre.

Esta nueva versión de Frankenstein se centra en el Dr. Victor Frankenstein, donde desafiando la vida y la muerte, crea a una criatura en un experimento monstruoso. Por tanto, esta creación es una ruina del creador como su trágica obra, teniendo terribles consecuencias al jugar a ser Dios.

Te puede interesar: Policía de Guadalajara detiene a cuatro personas en tres acciones

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB