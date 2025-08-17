Las palomitas de maíz son la fritura predilecta a la hora de ir al cine o ver películas en casa , ya que son bastante ligeras y deliciosas, y son una gran opción de snack. No obstante, muchas personas se preguntan ¿qué tan saludables son? A continuación te explicamos.

Las palomitas se hacen a partir del maíz, un cereal que “explota” con el calor. Los granos están formados por una piel dura y resistente que resguarda el interior, en donde se encuentra una mezcla de 85% de almidón y 15% de agua.

¿Qué tan saludables son las palomitas?

Lo cierto es que las palomitas son de las frituras más saludables que existe, sin embargo, hay algunas excepciones.

El maíz, al ser un cereal integral, es rico en fibra y vitaminas del grupo B como riboflavina, tiamina y niacina. Según un estudio, las personas que consumen palomitas de maíz ingieren un 22% más de fibra dietética que quienes no las consumen. Este alimento también es una gran fuente de polifenoles, que son compuestos vegetales con propiedades antioxidantes, las cuales se relacionan con una mejor circulación de la sangre y una mejor salud digestiva.

De la misma manera, estos compuestos ayudan a neutralizar los radicales libre y, según una investigación, la cantidad de antioxidantes que poseen las palomitas es mayor de lo que se cree, pues se determinó que aportan 300 miligramos por porción, más que algunas frutas.

Las palomitas también son bajas en calorías, causan sensación de saciedad debido a la fibra, y son una gran opción para las personas celíacas al no contener gluten.

¿Por qué deben consumirse con moderación?

A pesar de sus beneficios, la forma en la que se preparan las palomitas de maíz puede afectar su contenido nutricional. Afectan la cantidad de sal, el tipo de grasa con la que se preparan y otros añadidos.

Especialmente la cantidad de sodio y de grasa, son lo que pueden volverlas un alimento perjudicial. Las palomitas del cine pueden contener alrededor de mil 200 calorías, 60 gramos de grasa saturada y mil 500 miligramos de sal.

Por su parte, las palomitas industrializadas, las que compramos para preparar en el microondas, pueden contener grasa, sal, colorantes y saborizantes. Una bolsa de 100 gramos de palomitas “bajas en grasa” puede contener 420 calorías por bolsa, y 100 gramos de palomitas de mantequilla aportan más de 530 calorías.

En suma, las palomitas hechas en casa, elaboradas con solo granos de maíz y aceite de oliva, son la mejor opción para poder consumir esta botana de la manera más saludable posible.

AL