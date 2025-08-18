Lunes, 18 de Agosto 2025

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Rosario: Herencia Maldita”

Aquellos que les gusta el cine de terror tienen la película Rosario: Herencia Maldita en la cartelera de cine actual

Por: Xochitl Martínez

"Rosario: Herencia Maldita" ya se encuentra en la cartelera de cine de la ciudad. ESPECIAL/IMAGEM FILMS.

Los aficionados al cine de terror y de suspenso ya tienen en las salas de cine tapatías la película Rosario: Herencia Maldita, una coproducción entre Colombia y Estados Unidos.

Rosario, una exitosa corredora de bolsa en Wall Street, se ve obligada a pasar la noche con el cuerpo de su abuela Griselda que ha muerto abruptamente.

Mientras espera que llegue la ambulancia y su padre Oscar, una fuerte tormenta de nueve la atrapa dentro del departamento de Griselda, rodeada de vecinos hostiles, incluido Joe, el vigilante.

A medida que la noche avanza, fuerzas sobrenaturales y amenazantes que han poseído el cadáver de Griselda, comienzan a atacar a Rosario. Ahora, se ha convertido en el objetivo de una maldición familiar y mortal que abarca generaciones, por lo que Rosario deberá luchar contra todo, con lo que sabe de su pasado para salvarse a sí misma y a su alma en un intento desesperado por romper el mal.

Rosario: Herencia Maldita

(Rosario)

De Felipe Vargas.

Con Emeraude Toubia, David Dastmalchian, José Zúñiga, Paul Ben-Victor, Emilia Faucher.

Colombia-Estados Unidos, 2025.

