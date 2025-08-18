Sigue la actividad del futbol internacional y en México. Te decimos en qué horario y dónde ver todos los partidos del lunes 18 de agosto de 2025 EN VIVO.

Algunos juegos podrán verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming.

Partidos hoy lunes 18 de agosto de 2025 - Liga MX Femenil EN VIVO

Necaxa vs Cruz Azul | 17:00 horas | Por confirmar |

León vs Querétaro | 19:00 horas | Tubi |

Partidos hoy lunes 18 de agosto de 2025 - La Liga EN VIVO

Elche vs Real Betis | 13:00 horas | SKY Sports |

Partidos hoy lunes 18 de agosto de 2025 - Premier League EN VIVO

Leeds Utd vs Everton | 13:00 horas | HBO MAX, TNT |

Partidos hoy lunes 18 de agosto de 2025 - Copa de Alemania EN VIVO

Dynamo Dresden vs Mainz 05 | 10:00 horas | Disney+ Premium |

Rot-Weiss Essen vs Borussia Dortmund | 12:45 horas | Disney+ Premium |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

