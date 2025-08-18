Luego de abrir el mercado con una ligera apreciación, el peso mexicano ha sufrido una caída en las primeras horas de la tercera cemana de agosto. La cotización muestra un tipo cambiario a las 07:00 horas de 18.83 pesos mexicanos por divisa estadounidense, luego de una arranque cercano a los 18.72 por unidad.

El cierre del pasado viernes 14 de agosto fue de $18.76 pesos por dólar, por lo que la apreciación del peso mexicano fue de 0.21 por ciento. Sin embargo, esa leve apreciación se perdió en las primeras horas de este lunes 18 de agosto de 2025.

Esta es la cotización del tipo de cambio de dólar a pesos mexicanos en los principales bancos del país

Banco Compra Venta Afirme 17.80 19.30 Banco Azteca 17.70 19.25 BBVA Bancomer 17.99 19.13 Banorte 17.50 19.05 Citibanamex 18.19 19.23 Scotiabank 17.60 19.30

Recuerda que la cotización por el tipo de cambio de dólar a pesos mexicanos se actualiza a lo largo del día y está pendiente de los principales sucesos económicos que ocurran en cualesquiera de los países involucrados, así como de la influencia de los mercados internacionales.

