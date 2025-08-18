Horóscopos de Walter Mercado en la semana del 19 al 24 de agosto

ARIES

El 23 de agosto el Sol ingresa en Virgo y, en esa misma fecha, se manifiesta la Luna Nueva. El ímpetu ardiente de Aries se transforma en disciplina y eficacia. Surge en ti la necesidad de organizarte, exigirte más y orientar tu esfuerzo hacia el éxito en aquello que amas. Esta lunación te invita a establecer rutinas que fortalezcan tu camino.

Es momento de cuidar tu cuerpo y prestar atención a esos pequeños detalles que, aunque sutiles, son la base de tus grandes sueños. La humildad será la clave que te abrirá puertas.

Afirma: “Mi energía se armoniza con el orden divino. Cada elección consciente me conduce a mi verdadero propósito.”

TAURO

El 23 de agosto el Sol ingresará en el signo de Virgo y ese mismo día ocurrirá la Luna nueva. Bajo esta influencia, tu sensibilidad, tu manera de amar y tu capacidad creativa encuentran orden y dirección. Es el instante propicio para perfeccionar tus dones artísticos y darles un propósito más práctico y armonioso. Incluso el disfrute puede transformarse en un acto sagrado.

La fuerza combinada del Sol y la Luna nueva en Virgo te recuerda que el arte no solo nace, también se protege; que el amor no solo se experimenta, también se cultiva.

Afirma que “su arte y su labor son verdaderas ofrendas de amor”.

GÉMINIS

El 23 de agosto, el sol ingresa en Virgo, y ese mismo día ocurre la nueva luna. Tu mente, que últimamente puede sentirse agitada, encuentra claridad al poner orden en tu entorno. La luna en Virgo te invita a explorar y armonizar tu hogar interior y exterior, sanando patrones familiares con compasión hacia ti mismo. Es un momento propicio para escribir, aprender, enseñar o simplemente mantener conversaciones con mayor atención y presencia.

Afirma: "Me doy permiso de transformar mi historia con comprensión y suavidad. Tengo la libertad de elegir la paz".

CÁNCER

El 23 de agosto, el Sol ingresará en Virgo y coincidirá con la nueva luna, intensificando tu intuición y percepción.

Con el Sol y la Luna en Virgo, es un momento propicio para expresarte con honestidad y orden, para escribir, enseñar o aprender aquello que enriquezca tu espíritu y el de quienes te rodean. También es un buen periodo para reflexionar sobre la manera en que te comunicas contigo mismo y cómo escuchas tu propia voz interior.

Afirma con convicción: "Mis palabras sanan, comparto mi verdad con amor y claridad."

LEO

El 23 de agosto, cuando el sol ingrese a Virgo y se produzca la luna nueva, es momento de preguntarte: ¿cómo estás canalizando tu energía y los recursos que tienes a tu disposición? Recuerda que tú eres un sol cuya luz puede transformarse en éxitos, ganancias y logros.

Esta luna nueva te invita a reflexionar sobre tus valores, tu economía y tu autoestima. Asimismo, te anima a examinar la manera en que amas y la forma en que permites que otros te amen.

Afirma: “Soy merecedor de abundancia. Mi valor no se mide por factores externos, sino por mi esencia interna”.

VIRGO

El 23 de agosto, el sol entra en Virgo y coincide con la luna nueva. Feliz cumpleaños a todos los Virgo: tu ciclo comienza con esta luna nueva, ofreciendo una oportunidad de renacer desde tu autenticidad.

Libérate de la autoexigencia y reconoce tu habilidad para sanar y servir con elegancia. Tu talento para percibir lo invisible, los hilos que conectan la vida, ahora debe enfocarse hacia ti mismo, permitiéndote nutrir tu propio bienestar.

Declara: "Me acepto plenamente tal como soy. Mi presencia aporta orden, inspira y genera transformación."

LIBRA

El 23 de agosto, el sol ingresará en Virgo y se producirá una nueva luna. Tu equilibrio se fortalece en la quietud. La luna en Virgo te invita a descansar, liberar cargas invisibles y reconectar con tu esencia espiritual.

La verdadera belleza también reside en aquello que no percibimos con los ojos, sino que sentimos profundamente en el alma. El sol en Virgo, signo de tierra y servicio, te recuerda que el orden no solo se encuentra en la agenda, sino también en el interior de tu ser.

Afirma: "Confío en el proceso; el universo me conduce hacia la armonía interior".

ESCORPIO

El 23 de agosto, el sol ingresará en Virgo y ese mismo día ocurrirá la nueva luna. Tu intensidad se orienta hacia la conexión con la comunidad. Es momento de revisar tus interacciones, tanto en redes sociales como en tus sueños y aspiraciones, así como los deseos que manifiestas hacia la transformación.

La energía del sol en Virgo te recuerda que brindar ayuda y servir a otros no debe percibirse como un sacrificio, sino como una expresión genuina de amor.

Declara: "Mi perspectiva transforma la realidad y colaboro con los demás desde la sinceridad".

SAGITARIO

El 23 de agosto, el Sol ingresa en Virgo y coincide con la luna nueva. Con ambos astros en Virgo, activando tu casa de la vocación, la imagen pública y los propósitos profesionales, esta energía te impulsa a avanzar hacia los sueños que has anhelado.

La influencia de Virgo y la guía de Ana te inspiran y te motivan a cultivar disciplina con entusiasmo, enfocándote en tus objetivos con claridad y dedicación.

Afirma con convicción: "Mi vocación es sagrada; avanzo con intención y humildad".

CAPRICORNIO

El 23 de agosto, el sol ingresará a Virgo y ese mismo día habrá luna nueva. Con la combinación de la energía solar y la luna nueva en Virgo, se activa tu área de expansión, educación superior y filosofía de vida. Esta lunación te invita a abrir tu mente sin perder de vista tus objetivos ni tu visión personal. Virgo, al igual que tú, aprecia el orden, pero ahora te enseña que este orden también puede cultivarse desde un plano espiritual.

Declara: “Mi crecimiento es consciente y constante”.

ACUARIO

El 23 de agosto, el Sol ingresará en Virgo, coincidiendo con la nueva luna. Con estos astros en Virgo, activando tu casa de transformación, intimidad y recursos compartidos, sentirás el impulso de indagar en lo oculto, en lo que percibes pero no puedes tocar.

Es un momento para revisar secretos, errores o culpas guardadas durante mucho tiempo, aquello que ya no tiene sentido conservar. Libérate de ello. Hoy comienza un nuevo ciclo, avanza con la frente en alto y renovado.

Declara: "Mi energía fluye con intención y libertad."

PISCIS

El 23 de agosto, el Sol ingresa a Virgo y coincide con la nueva luna, trayendo consigo una energía que te invita a encontrar orden y estructura. El Sol en Virgo, tu signo opuesto, actúa como una especie de medicina mágica que favorece tu crecimiento y expansión, tanto en lo profesional como en lo personal.

Para Piscis, esta influencia puede servir tanto de guía personal como de inspiración para quienes te rodean. En el ámbito sentimental, establecer límites es también una manifestación de amor propio y respeto hacia la pareja. Es un momento propicio para iniciar terapia, buscar consejería de pareja o emprender proyectos que integren lo espiritual con lo práctico, fortaleciendo así la conexión en todos los niveles.

Afirmas con convicción: "Mis límites son caminos que conducen al amor auténtico".

YC