Netflix da el banderazo de arranque de la segunda temporada de “Luis Miguel: la serie”

A la espera de que Netflix libere finalmente los ocho episodios que dan forma a la nueva temporada de “Luis Miguel: la serie”, la plataforma de streaming dio el banderazo oficial a la segunda sesión que se estrenará oficialmente a partir del domingo 18 de abril, y para calentar motores la también productora sorprendió a su audiencia con un encuentro virtual que dio adelantos de la narrativa protagonizada por Diego Boneta.

Desde sus redes sociales en Facebook, Tik Tok y YouTube, Netflix Latinoamérica vivió su premier virtual teniendo a su elenco en la primera línea de la presentación que fungió como antesala de los nuevos capítulos que ahora se enfocarán en la etapa más adulta de Luis Miguel entre 1990 y el año 2000.

Previo a que la transmisión iniciara, usuarios en YouTube (que superaron más de 25 mil espectadores en vivo) ya aguardaban interactuando desde los comentarios que fueron activados por Netflix, por lo que los internautas comenzaron a soltar teorías sobre los giros narrativos que la serie podría brindar, sobre si serán más explícitas las referencias sobre los romances que han rodeado al llamado “Sol de México” y principalmente cómo se abordará el tema de “Marcela”, madre de Luis Miguel, quien durante la primera temporada dejó a los fanáticos en suspenso sobre su desaparición.

Entre las sorpresas que la producción soltó destacaron que el próximo 18 de abril no sólo se tendrá el primer capítulo, pues Netflix compartirá dos para compensar al público que esperó más de un año el estreno del proyecto, para después semanalmente ir soltando uno por uno. En este arranque, los espectadores pudieron observar el funeral de “Luis Rey”.

Mostrando los primeros 10 minutos del primer episodio de la segunda temporada, Diego Boneta compartió la pantalla con el elenco conformado por Macarena Achaga, César Bordón, Fernando Guallar, Pablo Cruz Guerrero, Camila Sodi, Teresa Ruíz, César Santana, Luz Cipriota, Juan Ignacio Cane y Alex Llunas, además de enlazarse con algunos fanáticos que cuestionaron a los actores sobre su proceso creativo para dar vida al mundo de “Luis Miguel”.

Diego Boneta compartió su proceso para interpretar en otra faceta a Luis Miguel, que entre los adelantos muestra las dificultades que sigue teniendo para dar con el paradero de su madre, así como los problemas de salud que enfrentó en uno de sus oídos y que puso en riesgo la carrera del cantante.

“Empecé a prepararme para el papel un año antes de que empezara con el rodaje de la primera temporada. Con Luis Miguel realmente creo que la realidad supera a la ficción en su vida. Para mí eso es clave y sí hay un lado de imaginación a la hora de crear al Luis Miguel que nadie conoce, de Luis Miguel detrás del escenario, detrás de cámaras, al que no puedes ver en YouTube”.

“Yo tuve la oportunidad de platicar con él en varias ocasiones, lo cual me ayudó enormemente y él también compartió cosas conmigo, ciertas cosas que me dijo ‘Diego, esto es nada más para ti, por favor, no lo compartas con nadie más’, eso fue muy generoso en ese sentido”, añadió el actor al destacar que otra prioridad de la representación del cantante es mostrarlo más humano: “Los más importante de todo esto es humanizarlo, que ustedes puedan empatizar con él personaje”.

Los productores ejecutivos, Carla González Vargas y Pablo Cruz, compartieron que uno de los desafíos más importantes de la nueva temporada fue caracterizar a Diego Boneta con el uso de prostéticos para reflejar a un Luis Miguel más adulto, proceso que implicó hasta más de cuatro horas de trabajo.

Experiencia única

La producción anunció que tras el estreno de la segunda temporada, el público podrá participar para ganar un lugar en el “On the road”, experiencia que se vivirá arriba de un autobús que transitará sorpresivamente por las calles de la Ciudad de México. Poco a poco se darán más detalles de cómo los fans podrán participar.

Además, al final de cada capítulo, Netflix sumará clips especiales mostrando el detrás de cámaras de cómo se realizó la temporada y la convivencia entre el elenco.

JM