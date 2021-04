"Luis Miguel, la serie": Los errores que le han robado el brillo a "El Sol"

Figura, galán inalcanzable pero también un humano con problemas como cualquier otro. Todo esto y más regresa este domingo 18 de abril a la pantalla de Netflix, con el estreno de la segunda temporada de “Luis Miguel: La serie”, cuya trama explorará las dificultades que enfrentó Luis Miguel para balancear su vida familiar y profesional.

Cabe señalar que esta es la historia oficialmente autorizada de la vida del llamado “El Sol”, superestrella de renombre internacional y artista multiplatino ganador del Grammy, quien a los 17 años se convirtió en uno de los cantantes más reconocidos del mundo.

Sin duda, el nombre de Luis Miguel no puede desligarse de la fama y la polémica que han rodeado toda su carrea. Desde su juventud hasta la actualidad, el escándalo, la especulación y los rumores han rodeado a “El Sol”, cantante que pese a haber tratado de alejar su vida pública de los reflectores ha encontrado un eco mediático en prácticamente todas sus actividades.

A uno días del esperado estreno de la segunda entrega de esta exitosa serie, te presentamos una selección de 10 temas y momentos en los que Luis Miguel dio de qué hablar, más allá de su música.

1

Al ser una figura pública desde su infancia Luis Miguel se arriesgó (quizá sin meditarlo) a que toda su vida íntima estuviera bajo la mirada de todo México. Esta condición nos lleva a contemplar su existencia como una constante fuente de noticia, y sin duda la desaparición de su madre, Marcela Basteri, forma parte de ese mito primigenio alrededor del cantante. La especulación sobre su paradero y el control de su padre sentaron las bases de una biografía repleta de polémicas.

2

La paternidad es un tema espinoso en este caso, luego de su poco interés por ejercer como padre de Michelle Salas, hija que procreó con Stephanie Salas a finales de los ochenta. Los problemas del propio Luis Miguel con su padre, Luisito Rey, son el indicio de que al cantante le cuesta trabajo entablar una buena relación familiar.

3

Casi veinte años después de su primogénita Luis Miguel volvió al mismo camino y engendró dos hijos con Aracely Arámbula, “La Chule”, de los cuales no se hizo cargo tras la separación. La actriz ha declarado no recibir pensión alimenticia del padre, aclarando que no le interesa demandarlo para obtener esa pensión y tampoco permitirá que su imagen se use en esta segunda temporada.

4

Quienes sí han querido demandar a Luis Miguel son los socios con los que ha salido mal. Uno de ellos es el tapatío Alejandro Fernández, con quien haría una gira en 2016 y donde cantaría varias noches en el Auditorio Nacional (conciertos que nunca se realizaron). Fueron más de seis millones de dólares los que tuvo que desembolsar para salir del embrollo.

5

Además de colegas otros que han demandado al “Sol de México” son sus excolaboradores, como William Brockhaus, quien fuera su mánager. La demanda en Estados Unidos, que ganó el mánager, se debió a la falta de pago, no sin antes pasar por un bochornoso arresto en Los Ángeles, en 2017.

6

Los conciertos con el Potrillo no son las únicas cancelaciones de Luis Miguel, pues ha sido un cantante propenso a cancelar presentaciones según su estado de ánimo. Esto le ha granjeado la animadversión momentánea de sus fans, pues les da la espalda poco antes de los conciertos.

7

¿Sobrepeso? En el lapso de 2014 y 2015 internet no perdonó a Luismi la burla por su subida de peso. En una cultura que tiende al meme, este escándalo es el que más ha dado imágenes jocosas, llevando la conversación incluso a quienes no gustan de su música.

8

La fama temprana es terreno fértil para los excesos. Luis Miguel bien pudo haber adaptado una famosa frase a “Alcohol, drogas y pop”, dada su propensión a tomar y, según se ha especulado hasta el cansancio, consumir otro tipo de sustancias. Motivos que han dado de qué hablar a sus fans han sido sus apariciones en conciertos donde es evidente que no está sobrio, como su actuación en el Palacio Nacional en 2018.

9

Como era de imaginarse, Luis Miguel lleva una relación muy ríspida con la prensa (aunque a veces pareciera que no quiere llevar ninguna relación con los periodistas). Pese a ello, “El Sol” ha tenido destellos de buen humor en conferencias de prensa, aunque resuenen más los desencuentros como aquel donde en 2010 le achacó a un periodista “tú tienes la culpa” por los rumores sobre su salud y la preocupación de sus seguidores.

10

Todo profesional de la industria musical conoce las señas para arreglar las imperfecciones en el audio. Aparentemente el cantante pedía más audio en sus monitores en un concierto en Panamá en 2019, detalle que no vio solucionado en el instante que quiso. Como respuesta, Luis Miguel se acercó a la orilla del escenario para soltar un tremendo microfonazo a un miembro del staff.

Habrá premiere virtual, ¡y estás invitado!

Únete a la fiesta que están prepadando la plataforma Netflix, Diego Boneta y al resto del elenco de Luis Miguel, La Serie en una premiere y celebración virtual previa al lanzamiento de la segunda temporada a la que se sumarán fans de todo el mundo. Este evento virtual incluirá entrevistas con el elenco, interacciones con los fans, divertidos retos de TikTok y muchas sorpresas más. En el mismo se compartirán avances exclusivos de esta nueva temporada.

La cita será el viernes 16 de abril en punto de las 20:00 horas. Podrás seguirla en línea a través de las redes sociales de Netflix Latinoamérica en YouTube y TikTok, así como Netlix México en Facebook.

JL