El secuestro de unos niños desencadena un intenso conflicto que enfrenta a dos familias y se extiende a través de distintos continentes en la serie mexicana “Nadie nos vio partir”.

Ambientada en la década de 1960, la trama comienza con Valeria Goldberg, una joven madre y ama de casa que vive sometida a las rígidas normas de un matrimonio arreglado por su padre y el de su esposo, Leo. Sus hijos, Tamara e Isaac, representan su único consuelo y fuente de amor.

Te recomendamos: Así puedes obtener entradas al 2x1 en Selva Mágica

Cuando Valeria rompe con uno de los mandatos del matrimonio: la fidelidad, Leo reacciona secuestrando a los niños y llevándolos fuera de México, en un recorrido que atraviesa cuatro países durante un par de años.

Su objetivo no solo es vengar su orgullo herido, también cobrar el precio de las expectativas incumplidas que su padre, un poderoso patriarca de la comunidad judía, había impuesto sobre la pareja.

La aparente hermandad entre las familias se convierte en un campo minado: cada patriarca actúa para proteger a su hijo, uno facilitando pasaportes falsos y fugas, y el otro rastreando el paradero de los niños.

La serie está protagonizada por Tessa Ia, Emiliano Zurita, Juan Manuel Bernal, Flavio Medina, Natasha Dupeyrón, Alexander Varela y Marion Sirot; y fue filmada entre Francia, Sudáfrica, Israel y México.

Además, está basada en la novela autobiográfica de Tamara Trottne, donde relata la búsqueda de su madre y los mecanismos de su padre para que creyera que ella la había abandonado.

Dónde ver: Netflix

Lee también: 31 Minutos llevará Radio Guaripolo II al Auditorio TELMEX

NA