El furor por las series de asesinos seriales reales ha cobrado popularidad en la última década. Cada año, producciones —ya sean documentales o dramatizaciones— atraen a millones de espectadores que buscan entender qué hubo detrás de los delitos que marcaron a una ciudad, un país o una época entera.

En México y el mundo, títulos que recrean los asesinatos más famosos de la historia han logrado posicionarse como referentes del entretenimiento contemporáneo.

Historias como "Monstruo: La historia de Ed Gein", el más reciente estreno de este género en Netflix, sacuden al espectador por su crudeza e invitan a reflexionar hasta dónde puede llegar el pensamiento siniestro de un ser humano.

¿Cuáles son las series más destacas de crímenes reales según la IA?

Las series de este género resaltan no sólo por el morbo que despiertan, sino porque ofrecen una mirada profunda a la realidad detrás de atroces crímenes. De acuerdo con el chatbot de Inteligencia Artificial (IA), ChatGPT, estas son las series más destacadas que cuentan la historia de asesinos reales:

Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer

Miniserie que retrata los crímenes del “Caníbal de Milwaukee”, uno de los asesinos más notorios de Estados Unidos. Es la primera entrega de la antología de asesinos de Ryan Murphy para Netflix.

Conversaciones con asesinos

Son varias series documentales que presentan entrevistas, audios originales y archivos policiales de diversos conocidos asesinos seriales, como Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, Wayne Gacy, David Berkowitz —mejor conocido como “El hijo de Sam”—, entre otros.

Acosador nocturno: A la caza de un asesino en serie

Serie de carácter documental que relata la investigación y captura de Richard Ramírez, el "acosador nocturno”, en California durante los años 80.

Mindhunter

Esta serie de ficción está inspirada en hechos reales. Basada en la unidad del FBI que creó el perfil criminal; incluye entrevistas con asesinos seriales como Ed Kemper o BTK.

Cazar asesinos

Esta docuserie presenta a los investigadores de casos de asesinos en serie de todo el mundo, quienes revelan detalles de sus esfuerzos e investigaciones por atrapar a los criminales más violentos.

Los hijos de Sam: un descenso a los infiernos

Esta serie documental de una temporada examina el caso de David Berkowitz, “El hijo de Sam”. y teorías sobre una red más amplia detrás de sus crímenes.

El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story

La serie ficticia, basada en hechos reales dramatiza la vida y los asesinatos cometidos por Andrew Cunanan, quien mató al diseñador Gianni Versace en 1997.

Des

Serie británica de ficción basada en hechos reales que narra los crímenes del asesino Dennis Nilsen, conocido como “el Jeffrey Dahmer del Reino Unido”.

