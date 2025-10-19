Con un lleno total en el Foro Principal de las Fiestas de Octubre, Belinda puso a bailar a cientos de personas en su concierto del domingo, en el que era uno de los eventos más esperados de este año, por ser una de las personalidades más polémicas y más queridas por el público mexicano, y que tiene un lugar especial en el corazón de los tapatíos.

Así lo dijo la llamada "princesa del pop latino", que apareció con dos enormes alas, saco y lentes negros, de pie en una enorme tarima escalonada en el escenario, y que agradeció al público desatado que la ovacionaba, tanto desde dentro como afuera del auditorio. Su repertorio arrancó con tres grandes clásicos; "Ángel", "Bella traición" y "Muriendo lento".

"No puedo creer la vibra de este lugar. ¿Cómo están, Guadalajara? ¿Cómo grita Guadalajara? No saben lo feliz que estoy de estar aquí", dijo la cantante. "No sé si sepan, pero he pasado un mes muy difícil, he estado en el hospital, me da mucho miedo operarme la rodilla... pero no había manera alguna de cancelar este concierto, quería estar con ustedes, voy a dar mi 100%, porque ustedes me dan toda la energía que un doctor no puede dar. Estoy muy agradecida y los amo mucho. Espero que disfruten este concierto ".

Gente de todas las edades bailaba y cantaba los éxitos más grandes de Belinda. No había nadie sentado. La cantante ha sabido cómo posicionarse entre las nuevas generaciones, abarcando una gran diversidad de géneros musicales, además de que siempre ha logrado apropiarse de las polémicas, como la ocurrida recientemente con Lupillo Rivera, en la que Belinda demandó al cantante por violencia mediática y digital.

"Para mí es una diva completa", comentó Arturo, de 29 años. " Yo la sigo desde niño, me gusta cómo canta, cómo baila, me gusta lo que hace, para mí es genial que venga a algo tan cercano a la gente como las Fiestas de Octubre". Brenda, de 38, no ocultó su entusiasmo. Es frecuente de los espectáculos de Belinda, y cuando le es posible, va a verla donde puede. Para ella, es un placer que repita en Guadalajara en las Fiestas de Octubre. "Es una reina", asegura. "Yo creo que no hay cantantes mexicanas que tengan el concepto, las ideas y todo lo que ofrece ella. Como dice, siempre está 'ganando como siempre ".

Debido al concierto, la multitud era un mar de colores y brillos, con los fanáticos -los "belicones"- vestidos acorde a los 'outfit' de Belinda; sombreros vaqueros, tirantes, estoperoles, y vestidos resplandecientes. "Luz sin gravedad ", "Ni Freud ni tu mamá ", "Cactus" no pudieron faltar entre sus éxitos, ni su etapa más "tumbada"; Belinda hizo una versión de la famosa "Sapito" con tambora y bajo sexto, que puso a bailar a todos.

Después de un final falso en que el público exigió más, Belinda se despidió con gran éxito -de nueva cuenta- de las Fiestas de Octubre, con "Jackpot", "Canción para regresar", y "Amor a primera vista" en versión cumbia, con la cual dejó a los tapatíos en un desorden feliz.

