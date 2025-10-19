Continúa la actividad del futbol internacional este domingo 19 de octubre de 2025. Los duelos prometen emociones y goles para disfrutar en casa o en cualquier dispositivo.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos juegos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy domingo 19 de octubre de 2025 – Liga Expansión MX EN VIVO

Tapatío vs Mineros Zacatecas | 17:00 horas | Disney+ Premium, AYM Sports, ESPN 2 |

Partidos hoy domingo 19 de octubre de 2025 – Liga MX Femenil EN VIVO

Puebla vs Xolos | 12:00 horas | Tubi |

Monterrey vs León | 17:00 horas | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |

Pachuca vs Chivas | 19:00 horas | Tubi |

Partidos hoy domingo 19 de octubre de 2025 – La Liga EN VIVO

Elche vs Athletic Club | 06:00 horas | SKY Sports |

Celta vs Real Sociedad | 08:15 horas | SKY Sports |

Levante vs Rayo Vallecano | 10:30 horas | SKY Sports |

Getafe vs Real Madrid | 13:00 horas | SKY Sports |

Partidos hoy domingo 19 de octubre de 2025 – Premier League EN VIVO

Tottenham vs Aston Villa | 07:00 horas | Caliente TV, FOX |

Liverpool vs Manchester Utd. | 09:30 horas | Caliente TV, FOX |

Partidos hoy domingo 19 de octubre de 2025 – Serie A EN VIVO

Como 1907 vs Juventus | 04:30 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |

Cagliari vs Bologna | 07:00 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |

Genoa vs Parma | 07:00 horas | Disney+ Premium |

Atalanta vs Lazio | 10:00 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |

AC Milan vs Fiorentina | 12:45 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |

Partidos hoy domingo 19 de octubre de 2025 – Ligue 1 EN VIVO

Lens vs Paris FC | 07:00 horas | Caliente TV |

Lorient vs Stade Brestois | 09:15 horas | Caliente TV |

Toulouse vs Metz | 09:15 horas | Caliente TV |

Rennes vs Auxerre | 09:15 horas | Caliente TV |

Nantes vs Lille | 12:45 horas | Caliente TV |

Partidos hoy domingo 19 de octubre de 2025 – Bundesliga EN VIVO

Freiburg vs Eintracht Frankfurt | 07:30 horas | SKY Sports |

St. Pauli vs Hoffenheim | 09:30 horas | SKY Sports |

Partidos hoy domingo 19 de octubre de 2025 – FIFA Mundial Femenino Sub-17 EN VIVO

Japón vs Nueva Zelanda | 07:00 horas | ViX Gratis, FIFA+ |

Corea del Sur vs Costa de Marfil | 07:00 horas | ViX Gratis, FIFA+ |

Francia vs Samoa | 10:00 horas | ViX Gratis, FIFA+ |

Nigeria vs Canadá | 13:00 horas | ViX Gratis, FIFA+ |

España vs Colombia | 13:00 horas | ViX Gratis, FIFA+ |

Zambia vs Paraguay | 13:00 horas | ViX Gratis, FIFA+ |

Partidos hoy domingo 19 de octubre de 2025 – FIFA Mundial Sub-20 EN VIVO

Argentina vs Marruecos (Final) | 17:00 horas | ViX Premium, TUDN |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

