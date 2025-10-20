Continúa la actividad del futbol internacional este lunes 20 de octubre de 2025. Los duelos prometen emociones y goles para disfrutar en casa o en cualquier dispositivo.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos juegos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy lunes 20 de octubre de 2025 – La Liga EN VIVO

Alavés vs Valencia CF | 13:00 horas | SKY Sports |

Partidos hoy lunes 20 de octubre de 2025 – Premier League EN VIVO

West Ham vs Brentford | 13:00 horas | HBO MAX, TNT, TNT Sports |

Partidos hoy lunes 20 de octubre de 2025 – Serie A EN VIVO

US Cremonese vs Udinese | 12:45 horas | Disney+ Premium |

Partidos hoy lunes 20 de octubre de 2025 – Primera División Argentina EN VIVO

Deportivo Riestra vs Instituto | 16:00 horas | TyC Sports Internacional |

Atlético Tucumán vs San Lorenzo | 18:15 horas | TyC Sports Internacional |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

