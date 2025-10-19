Domingo, 19 de Octubre 2025

Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 20 al 26 de octubre

Mizada Mohamed comparte las predicciones para los diferentes signos zodiacales en esta semana

Por: Moisés Figueroa

Mizada Mohamed comparte las predicciones para los diferentes signos zodiacales en esta semana. ESPECIAL

Aries

Querido Aries, esta semana se te invita a bajar la intensidad y tomarte un momento para ti. Con tanta energía de fuego en tu interior y influencias de agua alrededor, es esencial que respires, reflexiones y hagas introspección. En el ámbito económico, se presentan cambios importantes, pero para aprovecharlos debes creer en tu merecimiento y estar dispuesto a salir de tu zona de confort.

El universo te ofrece nuevas oportunidades, pero depende de ti tomarlas. No es momento de sobreanalizar; confía en tu impulso natural, tu valentía y tu capacidad de acción.

Esta semana se abren oportunidades en lo laboral y profesional, así como viajes cortos o cambios en tu hogar que, aunque puedan mover tu rutina, traerán beneficios y crecimiento. Aprovecha tus contactos y relaciones sociales para avanzar más rápido en tus proyectos.

Tauro

Tauro, es momento de abrirte a la aventura de la vida, de sentir y disfrutar plenamente. Venus en Libra te invita a dejar que tu corazón se exprese y a liberarte de bloqueos emocionales.

En el amor, pueden darse reencuentros sentimentales o el inicio de relaciones estables. También es un periodo propicio para emprender proyectos por tu cuenta, ya que tus amistades y redes sociales pueden ofrecerte guía e información clave, especialmente en lo laboral y profesional.

Presta atención a las palabras y mensajes que recibas, ya que serán decisivos para tus próximos pasos.

Géminis

Esta semana se presenta muy favorable para ti, Géminis, sobre todo en decisiones y oportunidades económicas. Se abren caminos para salir de tu zona de confort y aprovechar nuevas posibilidades.

Tu energía y dinamismo estarán al máximo, y tu habilidad para comunicarte y aprender cosas nuevas te permitirá generar ingresos y crecer profesionalmente.

No dejes que la negatividad de otros te afecte; tus próximos tres meses serán muy favorables para iniciar proyectos, negociar y expandir tus horizontes. Especialmente del 21 al 23, las oportunidades se intensificarán.

Cáncer

Cáncer, estás en un ciclo muy positivo, lleno de energía y oportunidades. Con Júpiter en tu signo y varios planetas influyéndote favorablemente, es tiempo de enfocarte en tus metas y aprovechar los cambios a tu favor.

Evita la excesiva sensibilidad y concéntrate en avanzar, triunfar y fortalecer tu economía. Las negociaciones y decisiones que tomes ahora tendrán repercusión positiva en tu bienestar y en el de tus seres queridos. Además, el hogar se llenará de armonía y alegría, y estarás listo para asumir nuevas responsabilidades y proyectos con éxito.

Leo

Leo, esta semana se trata de fluir con las situaciones y no ir contra la corriente. Tu agenda estará muy ocupada, por lo que será clave priorizar descanso, alimentación y autocuidado.

Aprende a delegar tareas para optimizar tu productividad y no dejes que comentarios negativos te afecten: quienes hablan de ti solo reflejan tu importancia y éxito.

Se anuncian cambios favorables en lo económico y la posibilidad de alejarte de personas tóxicas que frenan tu crecimiento. Mantente enfocado en tus objetivos y continúa avanzando con determinación.

Virgo

Virgo, te encuentras en un momento de plenitud y satisfacción, con grandes oportunidades en lo profesional y personal. Los planetas en signos de agua te favorecen en acuerdos, negociaciones y trámites.

Tu orden, disciplina y enfoque te ayudarán a lograr lo que te propongas, y esta semana puede marcar encuentros clave que beneficiarán tu futuro a corto plazo.

Es tiempo de salir de la zona de confort, tomar decisiones que antes pospusiste y aprovechar al máximo el ciclo de éxito, abundancia y reencuentros afectivos que se avecina.

Libra

Libra, esta semana tendrás la oportunidad de reconectar con amistades de hace tiempo, lo cual te traerá mucha alegría y recuerdos de planes antiguos que ahora podrás poner en acción.

Aunque el sol ya no está en tu signo y a partir del 22 estará en Escorpión, todavía estás en tu ciclo postcumpleaños, ideal para iniciar cosas nuevas y enfrentar tu realidad sin quedarte con las ganas. En lo económico y profesional, estos reencuentros y actividades traerán excelentes resultados.

En el hogar, podrían darse remodelaciones, compras o incluso un cambio de vivienda, así como noticias felices sobre algún miembro de la familia.

Escorpión

Escorpión, estás en un periodo mágico, tu ciclo de cumpleaños y la influencia de varios planetas de agua te favorecen plenamente. Del 21 al 23 se presentan oportunidades para iniciar nuevos caminos, recibir alegrías y alcanzar metas que habías soñado.

No permitas que personas negativas te distraigan; este es el momento de extender tus alas y perseguir múltiples sueños y deseos. Todo lo que has pedido y trabajado se encuentra frente a ti, listo para que lo tomes.

Sagitario

Sagitario, esta semana es clave para romper barreras mentales y emocionales. Aunque tu tolerancia puede estar baja, tu astucia, inteligencia y audacia te permitirán negociar y tomar decisiones importantes para tu futuro a mediano y largo plazo.

Es tiempo de priorizar tus necesidades y bienestar, ya que al estar tú en equilibrio, quienes te rodean también se beneficiarán. Se anuncian viajes, cambios, reuniones y oportunidades laborales que te permitirán avanzar, siempre cuidando delegar tareas y mantener tu energía en equilibrio.

Capricornio

Capricornio, tu fuerza y perseverancia se harán evidentes esta semana. Al igual que una planta que surge entre el pavimento, tu capacidad de superar obstáculos y abrirte camino es notable. Es momento de actuar sin sobreanalizar: confía en tu inteligencia, audacia y liderazgo natural.

Los aspectos astrales favorecen tu vida profesional y tu hogar, así como tu crecimiento personal. No es necesario agradar a todos; enfócate en ti mismo y en tus objetivos, pues tu compromiso y resultados hablan por sí solos.

Acuario

Acuario, se avecinan semanas de creatividad, aprendizaje y oportunidades nuevas. Esta etapa te saca de tu zona de confort, permitiéndote explorar proyectos que antes no habías considerado y que te traerán resultados positivos en lo profesional y económico.

Tus contactos sociales serán clave para acceder a personas importantes y abrir caminos favorables. Es momento de confiar plenamente en tus capacidades y aceptar ayuda cuando sea necesaria, aprovechando al máximo tu potencial.

Piscis

Piscis, esta semana será socialmente intensa y muy favorable. Te reencontrarás con amistades y familiares, y conocerás personas que beneficiarán tu vida profesional y económica. Las relaciones sociales se convertirán en oportunidades valiosas gracias a tu energía positiva y generosidad.

Recibirás noticias felices sobre tu familia y reconocimientos que impactarán tu libertad y crecimiento profesional. También será un momento de introspección: hablar contigo mismo frente al espejo te ayudará a reconocer tu valor y sentirte merecedor de todo lo bueno que llega a tu vida.

Con información de Mizada Mohamed

MF

