Cruz Azul vs América se miden este sábado en la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025. La Máquina busca reafirmar su dominio en casa y volver a la parte alta de la Tabla General, mientras que América pretende mantener su buena racha y escalar posiciones en la lucha por el liderato. Conoce el horario, los detalles y en qué canales podrás ver EN VIVO el Clásico Joven de la Liga MX.

Cómo llegan Cruz Azul y América a la Jornada 13 de la Liga MX

Tras la pausa de la fecha FIFA, la Liga MX cerrará con broche de oro su regreso, pues el Clásico capitalino es un partido donde se juega algo más que tres puntos: el orgullo.

Cruz Azul será local en su nueva casa, donde se ha hecho fuerte y es una muralla intratable, donde no ha perdido ningún encuentro y la afición le respalda.

El equipo de Nicolás Larcamón solo ha perdido un juego, aunque en los últimos tres partidos apenas ha logrado sacar dos puntos, tras la buena primera mitad del torneo que llevaba.

Sin embargo, ante las Águilas del América en los últimos encuentros ha sacado buenos resultados y se ha sacudido un poco la paternidad amarilla. Además de que en buena parte llevaban una lucha pareja (junto con Toluca y Monterrey) por la cima general que tomó el cuadro Azul unas jornadas, pero la derrota lo hizo caer hasta el cuarto lugar.

Para el partido de este sábado, Cruz Azul deberá sacar el buen futbol mostrado para lograr los tres puntos y volver a los primeros tres lugares de la General. Además, La Máquina contará con plantel completo, con la incorporación de los seleccionados en diferentes representaciones.

Se espera un buen partido, con dos escuadras en gran nivel, candidatos al título y que en los últimos partidos han mostrado esa garra que los caracteriza como grandes equipos.

Dónde ver EN VIVO el partido Cruz Azul vs América

El encuentro de la Jornada 13 se disputará este sábado 18 de octubre en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México. Está programado para las 21:05 horas (tiempo del centro de México), y el duelo podrá ser visto en vivo a través de plataformas de televisión abierta, restringida y por streaming.

Fecha y hora: Sábado 18 de octubre, 21:05 horas

Sábado 18 de octubre, 21:05 horas Estadio: Olímpico Universitario, CDMX

Olímpico Universitario, CDMX Transmisión: ViX Premium, TUDN, Canal 5

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

