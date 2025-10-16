Prepárate para un día completo de diversión y emociones con los mejores juegos mecánicos para todas las edades en Selva Mágica, ya que durante este mes de octubre y noviembre el parque tiene sus entradas al 2x1.

La promoción es válida de martes a domingo y consiste en comprar un Pase Platino o VIP y el segundo es GRATIS al presentar en taquilla una envoltura de cualquier producto de EL PANQUE.

Solo aplica una envoltura por persona y no aplica en otras promociones o descuentos, la vigencia es hasta el 30 de noviembre del 2025, y no es válida en grupos mayores a 14 personas, paquetes de fiestas infantiles y/o eventos empresariales.

También puedes obtener un 2x1 en tus pases Patino al comprar en línea e ingresar el código MARTES2X1, con esta promo puedes visitar el parque el día que gustes.

¿Cuánto cuesta el pase Platino y VIP en Selva Mágica?

El Pase Platino de Selva Mágica tiene un costo de 349 pesos e incluye las siguientes atracciones:

Barón Archibaldo

Burbujas de Enrique

Carrusel Vaquero

Choza Chueca del Conde

Dragones de Beto

Elmo Bus

La Estrellita de Abby

Galletas Voladoras

Globos de Big Bird

Huracán de Lola

Jet Ski

Laberinto de Oscar

Lago Lanchitas

Musical

Pista Sésamo

Rueda Mediana

Tobogán Sésamo

Tren de Galletas

Viaje Sésamo

Vikingo Sésamo

Bat Flyer

Casa del Terror

Nao de China

Pirata

Spider

Titán

Troncos

Mientras que el Pase VIP tiene un costo de 599 pesos

Combo de Alimentos*

Bat Flyer

Casa del Terror

Nao de China

Pirata

Spider

Titán

Troncos

G - Force

Bullet

Formula 1

Rueda Mediana

Comando

Juegos con Fila Express

Combo de alimentos a elegir:

Hamburguesa, papas y refresco de lata

Hot-dog, papas y refresco de lata

2 rebanadas de pizza y refresco de lata

Lee también: Los dos estrenos imperdibles de Cinépolis este 16 de octubre

Descubre los descuentos de CÍRCULO INFORMADOR en Selva Mágica

Con CÍRCULO INFORMADOR puedes ir a Selva Mágica y disfrutar de todas sus atracciones a un precio increíble:

50 por ciento de descuento en Pase Platino

50 por ciento de descuento en Pase VIP

50 por ciento de descuento en Pase Mágico

¿Quieres empezar a disfrutarla? Solo sigue estos pasos:

Busca Selva Mágica en la aplicación de CÍRCULO INFORMADOR. Haz clic en “Obtener mi folio”. Canjea en taquilla y prepárate para disfrutar de las atracciones.

Pero eso no es todo: con tu tarjeta también accedes a beneficios exclusivos en restaurantes, cafeterías, tiendas, hoteles, conciertos, bares, servicios y muchas otras marcas.

