Prepárate para un día completo de diversión y emociones con los mejores juegos mecánicos para todas las edades en Selva Mágica, ya que durante este mes de octubre y noviembre el parque tiene sus entradas al 2x1.La promoción es válida de martes a domingo y consiste en comprar un Pase Platino o VIP y el segundo es GRATIS al presentar en taquilla una envoltura de cualquier producto de EL PANQUE.Solo aplica una envoltura por persona y no aplica en otras promociones o descuentos, la vigencia es hasta el 30 de noviembre del 2025, y no es válida en grupos mayores a 14 personas, paquetes de fiestas infantiles y/o eventos empresariales. También puedes obtener un 2x1 en tus pases Patino al comprar en línea e ingresar el código MARTES2X1, con esta promo puedes visitar el parque el día que gustes. El Pase Platino de Selva Mágica tiene un costo de 349 pesos e incluye las siguientes atracciones: Mientras que el Pase VIP tiene un costo de 599 pesosCombo de alimentos a elegir:Con CÍRCULO INFORMADOR puedes ir a Selva Mágica y disfrutar de todas sus atracciones a un precio increíble:¿Quieres empezar a disfrutarla? Solo sigue estos pasos:Pero eso no es todo: con tu tarjeta también accedes a beneficios exclusivos en restaurantes, cafeterías, tiendas, hoteles, conciertos, bares, servicios y muchas otras marcas.NA