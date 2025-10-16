Jueves, 16 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Así puedes obtener entradas al 2x1 en Selva Mágica

¿Listo para escaparte a la diversión sin que tu cartera sufra? Te contamos cómo conseguir entradas 2x1 para Selva Mágica y transformar una salida cualquiera en el plan ideal

Por: Nancy Andrade Jáuregui

Si buscas estirar tu presupuesto sin sacrificar la diversión, aprovechar promociones 2x1 en Selva Mágica es la mejor jugada. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

Si buscas estirar tu presupuesto sin sacrificar la diversión, aprovechar promociones 2x1 en Selva Mágica es la mejor jugada. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

Prepárate para un día completo de diversión y emociones con los mejores juegos mecánicos para todas las edades en Selva Mágica, ya que durante este mes de octubre y noviembre el parque tiene sus entradas al 2x1.

La promoción es válida de martes a domingo y consiste en comprar un Pase Platino o VIP y el segundo es GRATIS  al presentar en taquilla una envoltura de cualquier producto de EL PANQUE.

Te recomendamos: 'KPop Demon Hunters' llega a cines de México

Solo aplica una envoltura por persona y no aplica en otras promociones o descuentos, la vigencia es hasta el 30 de noviembre del 2025, y no es válida en grupos mayores a 14 personas, paquetes de fiestas infantiles y/o eventos empresariales. 

También puedes obtener un 2x1 en tus pases Patino al comprar en línea e ingresar el código MARTES2X1, con esta promo puedes visitar el parque el día que gustes. 

¿Cuánto cuesta el pase Platino y VIP en Selva Mágica?

El Pase Platino de Selva Mágica tiene un costo de 349 pesos e incluye las siguientes atracciones: 

  • Barón Archibaldo
  • Burbujas de Enrique
  • Carrusel Vaquero
  • Choza Chueca del Conde
  • Dragones de Beto
  • Elmo Bus
  • La Estrellita de Abby
  • Galletas Voladoras
  • Globos de Big Bird
  • Huracán de Lola
  • Jet Ski
  • Laberinto de Oscar
  • Lago Lanchitas
  • Musical
  • Pista Sésamo
  • Rueda Mediana
  • Tobogán Sésamo
  • Tren de Galletas
  • Viaje Sésamo
  • Vikingo Sésamo
  • Bat Flyer
  • Casa del Terror
  • Nao de China
  • Pirata
  • Spider
  • Titán
  • Troncos

Mientras que el Pase VIP tiene un costo de 599 pesos

  • Combo de Alimentos*
  • Barón Archibaldo
  • Burbujas de Enrique
  • Carrusel Vaquero
  • Choza Chueca del Conde
  • Dragones de Beto
  • Elmo Bus
  • La Estrellita de Abby
  • Galletas Voladoras
  • Globos de Big Bird
  • Huracán de Lola
  • Jet Ski
  • Laberinto de Oscar
  • Lago Lanchitas
  • Musical
  • Pista Sésamo
  • Tobogán Sésamo
  • Tren de Galletas
  • Viaje Sésamo
  • Vikingo Sésamo
  • Bat Flyer
  • Casa del Terror
  • Nao de China
  • Pirata
  • Spider
  • Titán
  • Troncos
  • G - Force
  • Bullet
  • Formula 1
  • Rueda Mediana
  • Comando
  • Juegos con Fila Express
  • Musical
  • Huracán de Lola
  • Choza Chueca del Conde
  • Burbujas Enrique
  • Troncos
  • Bat Flyer
  • Titá
  • Spider
  • Casa del Terror
  • Pirata

Combo de alimentos a elegir:

  • Hamburguesa, papas y refresco de lata
  • Hot-dog, papas y refresco de lata
  • 2 rebanadas de pizza y refresco de lata

Lee también: Los dos estrenos imperdibles de Cinépolis este 16 de octubre

Descubre los descuentos de CÍRCULO INFORMADOR en Selva Mágica

Con CÍRCULO INFORMADOR puedes ir a Selva Mágica y disfrutar de todas sus atracciones a un precio increíble:

  • 50 por ciento de descuento en Pase Platino
  • 50 por ciento de descuento en Pase VIP
  • 50 por ciento de descuento en Pase Mágico

¿Quieres empezar a disfrutarla? Solo sigue estos pasos:

  1. Busca Selva Mágica en la aplicación de CÍRCULO INFORMADOR.
  2. Haz clic en “Obtener mi folio”.
  3. Canjea en taquilla y prepárate para disfrutar de las atracciones.

Pero eso no es todo: con tu tarjeta también accedes a beneficios exclusivos en restaurantes, cafeterías, tiendas, hoteles, conciertos, bares, servicios y muchas otras marcas.

NA
 

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones