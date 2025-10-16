La popular agrupación chilena 31 Minutos anunció su regreso a los escenarios de México con el espectáculo Radio Guaripolo II, que se presentará en Guadalajara el próximo 1 de abril de 2026, en el Auditorio TELMEX, a las 20:30 horas.

El montaje se inspira en un programa de radio ficticio y recrea la atmósfera de los recordados shows nocturnos con un locutor solitario, con Guaripolo como protagonista y conductor de la historia. La puesta en escena incluirá a los títeres emblemáticos del programa, como Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y Policarpo Avendaño, quienes se consolidaron en la televisión chilena con un formato que parodiaba los noticieros y que, con el tiempo, se ha expandido hacia exposiciones y espectáculos en vivo.

“El universo de 31 Minutos llega al Auditorio TELMEX. Prepárate para reír, cantar y disfrutar con el estreno de Radio Guaripolo II, el nuevo espectáculo de Guaripolo y sus amigos”, comunicó la producción a través de sus redes sociales.

El regreso de la agrupación a los escenarios mexicanos se da después de su participación en el Tiny Desk de NPR en Estados Unidos, un evento que marcó un hito en la música latinoamericana. La gira en México contempla varias ciudades, incluyendo tres fechas en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, así como presentaciones en Puebla, Mérida y Cancún:

1 de abril – Auditorio TELMEX, Guadalajara

3, 4 y 5 de abril – Teatro Metropólitan, Ciudad de México

7 de abril – Auditorio GNP Seguros, Puebla

9 de abril – Foro GNP Seguros, Mérida

11 de abril – Plaza de Toros, Cancún

¿Cuánto cuestan los boletos?

Las entradas estarán disponibles en preventa para clientes Citibanamex a partir del viernes 17 de octubre, desde las 11:00 horas, mientras que la venta general comenzará el sábado 18 de octubre por el mismo horario. Los boletos pueden adquirirse a través del sistema Ticketmaster y Eticket, con precios que van desde 550 pesos hasta mil 350 pesos según la localidad.

Creado por Pedro Peirano y Álvaro Díaz, 31 Minutos debutó en 2003 y se consolidó como un referente cultural en Latinoamérica. La propuesta combina música, humor y sátira social, dirigida tanto a niños como a adultos. Entre los temas que forman parte del repertorio clásico se encuentran “Mi muñeca me habló”, “Bailan sin cesar” y “Doggy Style”.

Roja $1,350.00

Azul $1,000.00

Verde $900.00

Blanca $750.00

Lila $650.00

Naranja $550.00

