Top 10 de las películas más vistas de la semana en Netflix México

Netflix, una de las plataformas de streaming más populares del mundo, se ha ganado un lugar destacado gracias a su enorme base de usuarios y a su extenso catálogo de series y películas, el cual se renueva constantemente para mantenerse al día con las preferencias del público.

Para ayudar a sus suscriptores a encontrar qué ver, la plataforma ofrece una gran variedad de contenidos y publica cada semana un ranking con las películas más vistas en cada país.

A continuación, te mostramos el Top 10 de las películas más populares en Netflix México.

Las guerras K-Pop

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del k‑pop Rumi, Mira y Zoey asumen sus identidades secretas como intrépidas cazadoras de demonios para proteger a sus fans de las amenazas sobrenaturales. Ahora, deberán enfrentar al adversario más formidable que han encontrado jamás: una irresistible banda musical de chicos que son demonios encubiertos.

Mi año en Oxford

Una estadounidense con sed de éxito está lista para ir a la Universidad de Oxford y cumplir su sueño de la infancia. Todo va como lo imaginaba hasta que conoce a alguien brillante y encantador..., y sus vidas cambian para siempre.

Home: No hay lugar como el hogar

Un extraterrestre algo inadaptado divulga por error la ubicación secreta de su raza. Para evitar problemas, se fuga y se hace amigo de una valiente jovencita llamada Tip.

La noche siempre llega

Ante un inminente desalojo en una ciudad que su familia ya no puede costear, una mujer se lanza a una desesperada y peligrosa búsqueda nocturna para reunir 25 mil dólares.

Luna de miel en familia

Tras una desastrosa cita a ciegas, dos padres solteros se reencuentran durante unas lujosas vacaciones en el extranjero con sus hijos. Ve tráileres y más.

¿Qué pasó ayer?

Una despedida de soltero en Las Vegas se sale de control cuando el novio desaparece y sus tres amigos despiertan sin recordar el desenfreno de la noche anterior.

Happy Gilmore 2

El juego no ha terminado para Happy Gilmore. El legendario y explosivo golfista interpretado por Adam Sandler vuelve al green para cumplir el deseo de su hija.

Tren bala

Cinco asesinos abordan un tren bala japonés con destino a Kioto y descubren que sus misiones aparentemente inconexas tienen un vínculo misterioso.

Megamente

Cuando el astuto supervillano Megamind finalmente derrota a su némesis que lucha contra el crimen, accidentalmente crea un nuevo enemigo que busca destruir Metro City.

Cigüeñas: La historia que no te contaron

Junior y las demás cigüeñas ya no entregan más bebés, pero tendrán que hacer una excepción para cumplir con un pedido muy especial.

Netflix continúa actualizando su catálogo para ofrecer contenido que se adapte a los gustos y preferencias de su audiencia en México, por lo tanto este listado refleja la diversidad de géneros y temáticas que los espectadores mexicanos prefieren, desde emocionantes aventuras y comedias animadas hasta entrañables historias de amor.

YC